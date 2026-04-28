Hito energético en China: capacidad solar superará al carbón por primera vez en 2026

El Consejo de Electricidad de China (CEC) publicó un informe que prevé que la capacidad instalada de energía solar supere por primera vez a la del carbón y que, junto con la eólica, represente la mitad del total a finales de este año.

El CEC, asociación del sector eléctrico en el país, prevé un crecimiento sostenido del consumo eléctrico nacional y una mayor presencia de energías limpias en el documento, titulado 'Informe de análisis y previsión sobre la situación nacional de la oferta y la demanda de electricidad'.

El consumo total de electricidad en China aumentará entre un 5% y un 6% interanual en 2026, según el informe, impulsado por un crecimiento estable en la economía del país asiático, especialmente en torno a nuevas infraestructuras relacionadas con la innovación y modernización industrial.

Así, este año se prevé que la capacidad instalada de energía solar supere por primera vez a la del carbón y que, a finales de año, la eólica y la solar representen conjuntamente la mitad de la capacidad total instalada de generación eléctrica.

Bajo el objetivo nacional de "doble carbono", que fija alcanzar el peak de emisiones antes de 2030 y la neutralidad climática en 2060, las nuevas energías mantendrán un fuerte ritmo de incorporación: la nueva capacidad total instalada en 2026 superará los 400 millones de kilovatios, de los cuales más de 300 millones corresponderán a energías renovables.

Esto dará como resultado una capacidad total instalada de generación eléctrica de aproximadamente 4.300 millones de kilovatios a finales de año, de los cuales alrededor del 63% corresponderán a energías no fósiles, mientras que la proporción del carbón descenderá hasta cerca del 31%.