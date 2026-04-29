Subsecretario de la Niñez: Vamos a ajustar según la demanda, pero ninguna guagua se quedará sin ajuar

El subsecretario de la Niñez, Marcelo Sánchez, abordó en El Diario de Cooperativa el reajuste al programa de Apoyo al Recién Nacido del Ministerio de Desarrollo Social, luego de que se conociera del decreto firmado por el Ministerio de Hacienda respecto a los recortes anunciados en todas las carteras.

El beneficio tendrá un recorte de 1.850 millones de pesos. No obstante, Sánchez explicó que la estimación presupuestaria se hizo sobre la base de la tasa de crecimiento histórico y "hoy esa tasa ha ido bajando de manera significativa".

"Nosotros siempre mantenemos un stock equivalente a un mes de operación respecto del tema de ajuares. Esto significa alrededor de 10.000 ajuares; hoy estamos en promedio entregando 7.800 ajuares al mes", precisó.

En ese sentido, aseveró que "lo que estamos haciendo es ajustar a la demanda real. Ninguna guagua se va a quedar sin un ajuar. Esa es la señal, y eso nos preocupó a nosotros, poder solamente afectar con una corrección de la demanda (...) Finalmente, estábamos acumulando stock que hoy lo podemos manejar de otra forma".

La autoridad explicó que la Subsecretaría sufrirá una rebaja total de más de 3.300 millones de pesos, lo que significa que "tenemos otros programas que no han tenido ejecución presupuestaria, que son programas territoriales, y que se traducen en poder reorganizar esos recursos también en fortalecer las Oficinas Locales de la Niñez".

Respecto al Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y a la Adolescencia, Sánchez sostuvo que se corrigió "la estimación que había en el instrumento de diagnóstico que aplican organismos colaborares que se llama diagnóstico clínico. Este jamás ha tenido una ejecución sobre el 65%. El ajuste que estamos haciendo cubre perfectamente toda la demanda".

"Se hizo un esfuerzo de que todos los recortes no afectaran en ningún sentido a los beneficiarios de manera directa. Y por eso que nosotros no estamos en el 3%, bajamos a poco más del 2%. Porque a lo mejor llegar al 3% podía haber afectado, y sin embargo se decidió no avanzar. Y así como en seguridad, acá se hizo una diferencia respecto del Ministerio de Desarrollo Social, lo que me parece una señal extraordinaria", sostuvo.

"Lamentablemente acá, al no entender la composición de las partidas presupuestarias, o básicamente querer problematizar estas cosas, no se ha logrado entender el esfuerzo que hemos hecho por no afectar beneficios sociales", apuntó.

Sánchez aseveró que el recorte en la Subsecretaría no responde a un "desincentivo a la natalidad, esto es un desincentivo a la ineficiencia. Cuando tú pronosticas gastos mayores de los que corresponde, el costo alternativo de esos gastos te impide generar otro tipo de programas. Para nosotros, apoyar la natalidad significa fortalecer la crianza; la flexibilidad laboral de la mujer; crear las condiciones para ese crecimiento. Y para todo eso se necesitan recursos".