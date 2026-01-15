Parque temático de gatos en China rescata a felinos callejeros a orillas del Yangtsé
Un parque temático de gatos en China, ubicado en el distrito de Nan’an, en la ciudad de Chongqing, se ha convertido desde 2025 en un refugio para felinos callejeros y, al mismo tiempo, en un nuevo atractivo urbano.
El espacio, levantado sobre un antiguo terreno baldío a orillas del río Yangtsé, recibe diariamente a visitantes que interactúan con gatos rescatados, en una iniciativa que mezcla protección animal, recuperación urbana y turismo local.
Con una superficie aproximada de 30.000 metros cuadrados, el parque acoge a gatos que fueron abandonados o que llegaron heridos desde distintos puntos de la ciudad. El proyecto ha llamado la atención por su enfoque social y por la forma en que reutiliza un área antes degradada.
El espacio incluye zonas de descanso, estructuras de juego, refugios elevados y áreas verdes adaptadas para los felinos. Veterinarios y voluntarios supervisan la salud de los gatos, muchos de los cuales llegaron en malas condiciones y hoy reciben alimentación, atención médica y un entorno seguro.