El triunfo de Colo Colo sobre Olimpia en su primer partido de 2026

Colo Colo celebró este jueves en su primer partido del año, tras empatar 0-0 con Olimpia y ganar por 4-3 los lanzamientos penales, en un amistoso de la Serie Río de La Plata que se disputa en Uruguay.

