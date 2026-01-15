Boric participó en la inauguración de nueva sala de lectura en la Biblioteca Nacional
Publicado:
Fotos Destacadas
Presidente Boric participó en zarpe del Buque Sargento Aldea
Pía Adriasola se reunió con exprimeras damas
Congreso Futuro: Kast asistió al lanzamiento de un libro del senador Chahuán
Fotos Recientes
Boric participó en la inauguración de nueva sala de lectura en la Biblioteca Nacional
Los mejores fichajes para la temporada 2026 de la Liga de Primera
Municipio de Santiago reinauguró piscina pública en Quinta Normal
El Presidente de la Republica, Gabriel Boric, asistió este jueves a la inauguración de la Sala de Lectura Infantil Margarita Mieres Cartes, de la Biblioteca Nacional.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados