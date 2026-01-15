Síguenos:
Boric participó en la inauguración de nueva sala de lectura en la Biblioteca Nacional

El Presidente de la Republica, Gabriel Boric, asistió este jueves a la inauguración de la Sala de Lectura Infantil Margarita Mieres Cartes, de la Biblioteca Nacional.

