Festival en Nepal celebra a Dipankara Buda, uno de los "mil budas"
En Patan, antigua ciudad nepalí en el Valle de Katmandú, se celebra el festival Samyak Mahadan, en honor a Dipankara Buda, uno de los "mil budas" de esta religión.
Con centenares de figuras de Dipankara como escenario, los creyentes budistas oran por la paz y el bienestar de la humanidad.
Esta deidad es parte de la cosmovisión budista que cree se trata de una sucesión de Budas, siendo cada uno parte de un ciclo.
