La formación de Colo Colo para primer apretón de pretemporada
Publicado:
Fotos Destacadas
Con resistencia de sus habitantes comenzó el desalojo de megatoma en San Antonio
Gloria Ana Chevesich recibió en tribunales a José Antonio Kast
La alfombra roja de los Globos de Oro 2026
Fotos Recientes
La formación de Colo Colo para primer apretón de pretemporada
Centro de Justicia fue escenario de incidentes tras absolución de Claudio Crespo
Franceses Royal de Luxe adelantaron su regreso a Teatro a Mil
Esta jornada Colo Colo presentó su primera formación para la temporada 2026. La principal sorpresa fue Arturo Vidal, quien dejó el mediocampo y se ubicó en la línea defensiva.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados