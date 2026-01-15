Municipio de Santiago reinauguró piscina pública en Quinta Normal
El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, encabezó la reinauguración de la piscina pública del parque Quinta Normal, en plena temporada de vacaciones.
