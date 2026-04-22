China Hoy: de la conversación a la acción

Este es un artículo de la revista China Hoy, que puedes leer completo en este enlace gracias al acuerdo con Efecto China.

En China, una forma común y desenfadada de saludar a alguien -a menudo dicha en tono medio jocoso- ha sido durante mucho tiempo una simple pregunta: "¿Ya comiste?". Sin embargo, últimamente ha comenzado a circular una nueva frase: "¿Ya 'criaste una langosta'?"

La "langosta" se refiere a OpenClaw, un agente de inteligencia artificial de código abierto creado por un desarrollador austriaco que ha causado furor en Internet. A diferencia de los chatbots que se limitan a conversar, OpenClaw está diseñado para ejecutar acciones; de ahí la "garra" (claw en inglés), un apéndice concebido para la acción.

A medida que el entusiasmo público por OpenClaw y herramientas similares ha ido creciendo, departamentos gubernamentales y expertos en ciberseguridad han empezado a intervenir, señalando graves preocupaciones en materia de seguridad -desde filtraciones de datos hasta accesos no autorizados a sistemas- derivadas de una implementación imprudente.

El revuelo recuerda a un momento similar del año pasado, cuando el modelo de lenguaje de gran escala (LLM) chino DeepSeek irrumpió en el foco público. Aproximadamente dos años antes, la empresa tecnológica estadounidense OpenAI había logrado un avance decisivo con ChatGPT, impulsando a los LLM del concepto a la realidad. Los propios nombres sugieren una trayectoria: Chat, Deep y Claw. La IA ha pasado de la conversación al razonamiento profundo, y ahora avanza hacia la acción.

Esta ola de entusiasmo por "criar langostas" coincidió con las Dos Sesiones anuales de China celebradas en Beijing del 4 al 12 de marzo. Esta coincidencia ha intensificado aún más el debate sobre la IA.

Este año, la IA fue mencionada siete veces en el Informe sobre la Labor del Gobierno, el cual traza las prioridades clave para el desarrollo nacional en los próximos 12 meses y que fue presentado el 5 de marzo. Por primera vez, el informe mencionó el "surgimiento incesante de terminales inteligentes de nuevo tipo".

Chen Jun, diputado de la APN y vicepresidente ejecutivo de la Universidad de Nankai, señaló que estas nuevas formas emergentes de la economía inteligente van más allá de la aplicación de una única tecnología. Apuntan, en cambio, a una integración profunda de la IA con la economía real, la infraestructura digital y los ecosistemas industriales, lo que refleja un nuevo paso en la forma en que las tecnologías inteligentes están reconfigurando los fundamentos del desarrollo económico de China.

Una plataforma de gestión visualizada supervisa con eficiencia cada proceso de producción en la Fábrica Interconectada de Purificación de Agua de Haier en Qingdao, provincia de Shandong. Xinhua

El poder de la IA

Un caso en el Hospital Popular Afiliado a la Universidad de Ningbo ilustra cómo la IA en China ayudó a salvar la vida de un paciente con cáncer de páncreas. A menudo llamado el "rey de los cánceres", este tipo de cáncer suele presentar pocos síntomas en sus etapas iniciales, y la mayoría de los pacientes son diagnosticados solo cuando la enfermedad ya ha avanzado.

Según un comunicado del hospital a principios de 2025, un paciente acudió a un chequeo rutinario y se sometió a una tomografía computarizada estándar. Un modelo de detección temprana de cáncer de páncreas impulsado por IA, desarrollado por el gigante tecnológico chino Alibaba e implementado en el hospital, detectó lesiones sutiles en la imagen que eran casi imperceptibles a simple vista.

Este es solo un ejemplo de cómo la IA está siendo aplicada en múltiples sectores en China. Desde asistir a médicos en hospitales, hasta corregir tareas escolares y ofrecer planes de aprendizaje personalizados, la IA está transformando radicalmente un sector tras otro. Incluso en ámbitos que antes eran considerados lejanos, como la exploración del espacio profundo, la IA está comenzando a desempeñar un papel cada vez más importante.

Wang Chi, diputado de la APN y director del Centro Nacional de Ciencias Espaciales de la Academia de Ciencias de China, afirmó que la IA se está convirtiendo en un "superasistente de investigación", capaz de analizar enormes volúmenes de imágenes satelitales y datos —tareas que antes requerían horas o incluso días— en cuestión de minutos, como identificar las primeras señales de una tormenta solar. La IA incluso puede estimar cuándo impactará una tormenta solar en la Tierra y cuán intensa será.

"Nos permite centrarnos en la gran pregunta del 'por qué'", afirmó Wang, "en lugar de dedicar tiempo a la búsqueda de señales". Wang cree que el papel de la IA será aún mayor en los próximos tres a cinco años.

Asimismo, la IA puede predecir el envejecimiento de componentes clave como los paneles solares y recomendar apagados temporales o ajustes operativos, prolongando la vida útil de los satélites.

A un nivel superior, en lugar de simplemente "evitar" condiciones peligrosas, los satélites podrían usar la IA para ajustar sus modos de observación en función de datos en tiempo real del clima espacial, "capturando" activamente fenómenos como las erupciones solares y transformando riesgos potenciales en valiosos descubrimientos científicos.

De acuerdo con el informe publicado al margen de la sesión de la APN el 5 de marzo, el ministro de Industria y Tecnología Informática, Li Lecheng, señaló que el valor de la industria central de IA de China alcanzó los 1,2 billones de yuanes (173.900 millones de dólares) el año pasado. A finales de 2025, más del 30 % de las empresas manufactureras con ingresos anuales de al menos 20 millones de yuanes (2,9 millones de dólares) habían adoptado tecnologías de IA.

En agosto de 2025, el Consejo de Estado emitió "Directrices para implementar la iniciativa IA+", estableciendo objetivos claros para que la tasa de penetración de terminales inteligentes de nueva generación y agentes de IA supere el 70 % en 2027 y el 90 % en 2030.

Estudiantes practican salto de cuerda frente a un nuevo sistema de educación física inteligente con IA en la Escuela Primaria No.1 de Zhongguancun. Wei Yao

El dilema de los datos

A pesar del rápido crecimiento, persisten ciertos desafíos. "Durante una visita a una empresa de fabricación de productos electrónicos, supe que habían considerado implementar un sistema de inspección de calidad basado en IA", explicó Zhang Tianren, diputado de la APN y presidente del proveedor de baterías de nueva energía Tianneng Holding Group. "Pero finalmente abandonaron el plan", añadió.

"El desarrollo personalizado a gran escala, las interfaces de datos incompatibles y la necesidad de un equipo dedicado para mantener el sistema hacían que los costos resultaran inviables".

Los altos costos y la complejidad técnica dificultan que las empresas individuales adopten la IA a gran escala. Por ello, Zhang sugiere construir plataformas de IA basadas en clústeres industriales y proporcionar recursos compartidos de computación, algoritmos y bibliotecas de modelos, de modo que las empresas puedan usar la IA con la misma facilidad que la electricidad, reduciendo barreras y prorrateando costos.

El intercambio de datos es crucial en este proceso. Sin embargo, muchas empresas enfrentan "silos de datos": los datos de los equipos no pueden recopilarse, los formatos son inconsistentes, y los sistemas de investigación y desarrollo, producción y posventa están desconectados. "No es que las empresas se resistan a la digitalización, sino que temen que compartir datos sea como entregar sus 'activos fundamentales'", señaló Zhang.

Los datos son cada vez más reconocidos como un factor clave de producción para la modernización industrial. En el Informe sobre la Labor del Gobierno, el primer ministro Li Qiang enfatizó la necesidad de profundizar el desarrollo y uso de los recursos de datos, completar el sistema básico del factor datos y conformar conjuntos de datos de alta calidad.

La seguridad de los datos es otra preocupación principal. "A medida que los mercados de datos y la cooperación internacional se expanden, la seguridad constituye la base del desarrollo, y el desarrollo, a su vez, refuerza la seguridad. Debemos impulsar simultáneamente la tecnología y la regulación", afirmó Deng Zhonghan, miembro del Comité Nacional de la CCPPCh e investigador de la Academia China de Ingeniería.

En los últimos años ha aumentado el uso indebido de la IA, desde estafas con ultrafalsos y fraudes de voz sintética hasta engaños con influencers digitales falsos y extracción masiva de datos. Con la viralización de OpenClaw, esta herramienta también se ha convertido en objetivo de estafas. Por ejemplo, ciertos estafadores han inventado historias conmovedoras para solicitar dinero, y la herramienta de IA, creyéndolas genuinas, ha transferido fondos directamente desde billeteras digitales autorizadas. En respuesta, el Centro de Coordinación y Equipo Técnico Nacional de Respuesta a Emergencias de Redes Informáticas de China emitió una alerta de seguridad urgente el 10 de marzo.

Zhou Hongyi, miembro del Comité Nacional de la CCPPCh y fundador del proveedor de servicios de ciberseguridad 360 Group, señaló que los agentes de IA como OpenClaw tienen un gran potencial innovador, pero aún están en una fase temprana. "Son como nuevos pasantes: requieren formación y reglas estrictas", afirmó.

Este año, tanto los "agentes inteligentes" como la "gobernanza de la IA" fueron incluidos por primera vez en el Informe sobre la Labor del Gobierno, lo que indica un compromiso nacional por equilibrar desarrollo y seguridad.

Zheng Shanjie, director de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, señaló en una conferencia de prensa el 6 de marzo que el marco legal actual de China enfrenta serios desafíos ante escenarios complejos de IA.

La Ley de Ciberseguridad revisada, vigente desde el 1 de enero, incorpora formalmente la IA en su ámbito regulatorio, pero sus disposiciones de carácter general siguen siendo insuficientes para abordar la complejidad de los contextos reales.

Asistentes exploran aplicaciones de inteligencia artificial durante la Conferencia Apsara 2025, celebrada en Hangzhou, Zhejiang. Xinhua

Anteponiendo el interés público

"Los estudiantes adoran las clases de IA", afirmó Chen Hongbin, diputado de la APN y director de la oficina de supervisión académica de la escuela primaria No.1 de Yancheng, en la provincia de Jiangsu. Chen señaló que en 2022 los estándares curriculares nacionales cambiaron el nombre de la asignatura de tecnología de la información a ciencia de la información, reflejando una ampliación de contenidos.

Según Chen, en la educación primaria es esencial fomentar la conciencia de los estudiantes sobre la IA y sus implicaciones éticas, legales y de seguridad, incluida la protección de la privacidad, para que puedan reconocer los riesgos asociados al uso de esta tecnología.

"La rápida evolución de la IA está transformando la forma en que se forma el talento", afirmó. En la sesión de la APN del año pasado, Chen presentó una propuesta para mejorar los cursos de IA en la educación primaria. Este año, en tanto, se centró en optimizar los algoritmos de recomendación, instando a las plataformas en línea a priorizar contenidos diversos y equilibrados en lugar de perseguir únicamente el tráfico, especialmente en el caso de los niños.

La IA también está impactando la educación superior. Recientemente, la Universidad de Comunicación de China en Beijing, acaparó titulares al eliminar 16 carreras, incluidas traducción y fotografía.

Estos casos están alimentando debates más amplios sobre el alcance de la IA a futuro. En respuesta, numerosos diputados de la APN y miembros del Comité Nacional de la CCPPCh subrayan que la relación entre la IA y los seres humanos debe entenderse de manera equilibrada.

Wang Jian, miembro del Comité Nacional de la CCPPCh y director de Zhejiang Lab, un laboratorio de innovación tecnológica, señaló que la IA no provocará desempleo. "El escepticismo inicial es normal, pero históricamente cada avance tecnológico ha transformado la forma en que trabajamos y vivimos. La cuestión clave es a quién debe servir la IA, y la respuesta es al desarrollo humano", dijo.

He Mailasu, diputado de la APN y artista de la tradición vocal mongola Khoomei, afirmó que, aunque la IA puede ayudar en la composición y producción musical, no puede reemplazar la creatividad humana ni el alma de la música étnica. "El tono, la emoción, la letra y los instrumentos únicos aún no pueden ser replicados por la IA. Es una herramienta, no un sustituto", enfatizó.

Según Wang Chi, la fuente de los descubrimientos científicos -el pensamiento dialéctico y la capacidad de generar ideas disruptivas- sigue siendo un ámbito exclusivo de la inteligencia humana. "Decidir cómo ponderar observaciones contradictorias o elegir entre hipótesis en competencia exige un conocimiento profundo, perspectiva histórica y juicio filosófico. La IA puede calcular probabilidades, pero no puede tomar decisiones cargadas de valores ni generar esos destellos de intuición que convierten pistas inconexas en ideas capaces de cambiar paradigmas", declaró.