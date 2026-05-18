La historia de Juan de Dios Rodolfo Cipirán Ramírez en China es el reflejo de cómo la perseverancia y las oportunidades del gigante asiático pueden transformar una vida. Lo que comenzó como un curso de mandarín de un semestre se convirtió en una trayectoria académica de siete años y una carrera profesional que ya suma dos años más en la provincia de Hainan.

Para Cipirán, esta isla no es solo un lugar de residencia, sino un motor de progreso personal. Según explicó al inicio de su relato: "Para mí Hainan es una oportunidad. Puedo trabajar, o sea, en un futuro me gustaría comprarme una casa, tener mi propio carro y todo eso. Ahora, ahorrar dinero, apoyar a mi familia y crecer más como persona".

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