Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago24.9°
Humedad10%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

De Piura a Hainan: La historia del peruano que conquistó China

Publicado: | Fuente: CGTN En Español
Llévatelo:
Videos Destacados
Videos Recientes
Videos + Vistos
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

La historia de Juan de Dios Rodolfo Cipirán Ramírez en China es el reflejo de cómo la perseverancia y las oportunidades del gigante asiático pueden transformar una vida. Lo que comenzó como un curso de mandarín de un semestre se convirtió en una trayectoria académica de siete años y una carrera profesional que ya suma dos años más en la provincia de Hainan.

Para Cipirán, esta isla no es solo un lugar de residencia, sino un motor de progreso personal. Según explicó al inicio de su relato: "Para mí Hainan es una oportunidad. Puedo trabajar, o sea, en un futuro me gustaría comprarme una casa, tener mi propio carro y todo eso. Ahora, ahorrar dinero, apoyar a mi familia y crecer más como persona".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados