Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Cubierto
Santiago18.8°
Humedad41%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Xi y Trump sellan histórica cumbre en Beijing

Publicado: | Fuente: CGTN En Español
Llévatelo:
Videos Destacados
Videos Recientes
Videos + Vistos
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

En una cita que mantuvo al mundo en vilo, el presidente de China, Xi Jinping, recibió a su homólogo estadounidense, Donald Trump, en el Gran Palacio del Pueblo en Beijing.

La reunión, que se extendió por más de dos horas, marca un hito en la relación China-EE.UU. al establecer un nuevo paradigma de cooperación en medio de un panorama internacional turbulento. Ambos líderes acordaron trabajar en una "estabilidad estratégica constructiva" para evitar conflictos directos y potenciar el comercio bilateral.

Durante el encuentro, Xi Jinping fue enfático al señalar que el mundo atraviesa transformaciones no vistas en un siglo. El mandatario chino planteó preguntas fundamentales sobre si ambas naciones pueden superar la rivalidad histórica y proporcionar estabilidad global.

"Estoy dispuesto a trabajar con el presidente Donald Trump para dirigir el gran barco de la relación China-EE.UU. y hacer de 2026 un año histórico", afirmó Xi, destacando que la meta es construir un futuro brillante que beneficie tanto a sus pueblos como a la economía mundial.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados