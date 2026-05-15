En una cita que mantuvo al mundo en vilo, el presidente de China, Xi Jinping, recibió a su homólogo estadounidense, Donald Trump, en el Gran Palacio del Pueblo en Beijing.

La reunión, que se extendió por más de dos horas, marca un hito en la relación China-EE.UU. al establecer un nuevo paradigma de cooperación en medio de un panorama internacional turbulento. Ambos líderes acordaron trabajar en una "estabilidad estratégica constructiva" para evitar conflictos directos y potenciar el comercio bilateral.

Durante el encuentro, Xi Jinping fue enfático al señalar que el mundo atraviesa transformaciones no vistas en un siglo. El mandatario chino planteó preguntas fundamentales sobre si ambas naciones pueden superar la rivalidad histórica y proporcionar estabilidad global.

"Estoy dispuesto a trabajar con el presidente Donald Trump para dirigir el gran barco de la relación China-EE.UU. y hacer de 2026 un año histórico", afirmó Xi, destacando que la meta es construir un futuro brillante que beneficie tanto a sus pueblos como a la economía mundial.

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