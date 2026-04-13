En este nuevo capítulo de Efecto China, abordamos distintos ángulos clave del vínculo entre China y Chile, combinando cultura, tecnología y desarrollo social en un contexto global cada vez más interconectado.
Uno de los temas centrales fue la llegada a Chile del espectáculo "Guizhou Colorido", un show de danza y canto ancestral que reúne a artistas de minorías étnicas del suroeste de China. Sobre este evento y su relevancia cultural conversa José Tomás Palma, director ejecutivo de Fundación CorpArtes.
En el ámbito geopolítico y tecnológico, el programa profundizó en la discusión sobre el cable submarino hacia China, analizando los desafíos de conectividad digital para Chile y el rol estratégico del gigante asiático. Este tema fue abordado por Carlos Ominami, presidente de Fundación Chile 21 y exministro.
Además, en colaboración con el Instituto Confucio Santo Tomás, esta semana aprendimos sobre la transformación de China desde pueblos rurales a grandes ciudades, explorando los efectos de este proceso en el desarrollo del país.