La IA sí te quitará el trabajo: Estas son las medidas que está tomando China para evitarlo

Por: Mundo Global

Mientras en Occidente se multiplican las quejas, las demandas, los manifiestos de artistas y las solicitudes de regulación contra la inteligencia artificial (temiendo el "fin de los trabajos artísticos y creativos"), China ha elegido un camino totalmente distinto: integrar la IA en la cultura y el arte y utilizarla como impulso.

Pero además, China acaba de otra lección al mundo: reconocer sin drama que ciertas profesiones ya están siendo reemplazadas por la IA y reorientar su sistema educativo para convertir esa realidad en ventaja estratégica.

El caso más comentado ha sido el de la Communication University of China (CUC), una de las universidades más prestigiosas del país en comunicación y artes. La institución interrumpió las admisiones a 16 carreras de pregrado, entre ellas traducción e interpretación, fotografía, diseño de comunicación visual, animación, cómics, gestión del arte, nuevos medios artísticos, diseño de moda, sociología, economía y comercio internacional, y estadística aplicada.

No se trata de cerrar carreras sin más, se trata de adaptarlas.

El secretario del Partido de la CUC, Liao Xiangzhong, lo explicó durante las Dos Sesiones de 2026: el futuro será una era de "cooperación humano-máquina". En lugar de formar traductores o fotógrafos tradicionales, la universidad creó nuevos programas como "arte de imagen inteligente", "ingeniería audiovisual inteligente" e "ingeniería creativa con IA". Algunas especialidades no desaparecen por completo, sino que se integran en disciplinas más amplias con fuerte componente tecnológico, como fotografía de cine y televisión.

Esta medida forma parte de una reforma nacional mucho más amplia. Desde 2024, el Ministerio de Educación ha impulsado la eliminación de 1.428 carreras en todo el país y la suspensión de admisiones en 2.220 programas. Otras universidades de élite, como Jilin University, East China Normal University o incluso la China University of Petroleum, han cerrado o dejado de admitir en música, pintura, drama, publicidad, idiomas extranjeros y otras disciplinas humanísticas o creativas tradicionales.

La directriz oficial es bastante clara: eliminar especialidades "reemplazables por IA" u obsoletas por el avance tecnológico, y priorizar ingeniería, robótica, análisis de datos y disciplinas híbridas.

El pragmatismo chino frente a la nostalgia occidental

Una vez más, lo que distingue a China es su capacidad para aceptar las "derrotas" con rapidez.

Y es que, ante el avance de la inteligencia artificial existen dos caminos: el de occidente que consiste en quejarse, defender lo que ya se tiene y blindarse a base de críticas y regulaciones, y el camino que ha elegido China: reconocer que hay herramientas de IA que ya traducen con mayor eficiencia y menor costo que muchos profesionales, que generan imágenes y vídeos de calidad profesional en segundos, y que automatizan tareas estadísticas y analíticas que antes requerían años de formación humana.

En lugar de negar esta realidad o exigir que se frene el progreso para "proteger empleos", Pekín la asume como un hecho y reacciona inmediatamente.

Este enfoque no es improvisado ni aislado, sino que forma parte de una planificación estatal de largo plazo que invierte miles de millones en IA, computación cuántica y "fuerzas productivas nuevas".

Mientras en Europa y Estados Unidos las universidades siguen ofreciendo programas tradicionales con tasas de desempleo juvenil elevadas y los políticos debaten si regular ChatGPT o Deepseek hasta la extinción, China ya integra la IA de forma obligatoria desde la primaria (con al menos ocho horas anuales desde los seis años) y la convierte en competencia central en la educación superior.

Occidente, en cambio, tiende a la queja y la resistencia: sindicatos de guionistas en Hollywood exigen límites, artistas firman manifiestos contra la generación de imágenes, y las universidades mantienen carreras con salidas laborales cada vez más reducidas.

El miedo al cambio paraliza. China entiende que la verdadera derrota no es que la IA reemplace tareas, sino negarse a adaptarse y quedar atrás.

Implicaciones globales: Redefiniendo el poder mundial

Esta reforma educativa tiene consecuencias que van mucho más allá de las fronteras chinas:

Liderazgo económico y tecnológico



China está formando decenas de miles de universitarios anuales capaces de dirigir, mejorar y escalar sistemas de IA en sectores creativos, productivos y de servicios.Esto acelera su meta de un mercado de IA de 1,4 billones de dólares para 2030 y genera un enorme valor agregado.



Hay empresas globales ya adoptan modelos chinos más baratos y de código abierto, lo que presiona precios a la baja en industrias creativas y de contenidos.



Disrupción del mercado laboral mundial



Los graduados occidentales en materias como traducción, diseño gráfico, periodismo tradicional o estadística verán sus oportunidades laborales desvanecerse más rápido.



En un mundo global, las industrias creativas globales se enfrentarán competencia directa de talento chino entrenado para "mandar sobre las máquinas".



Podría generarse incluso un "brain gain" inverso: profesionales y estudiantes atraídos por universidades chinas que integran IA sin tabúes.



Bifurcación geopolítica y tecnológica



Al alinear educación, industria y Estado, China cierra la brecha con EE.UU. en IA aplicada.



Si a esto le sumamos los modelos de IA abiertos que empresas como Alibaba (con su familia Qwen) y DeepSeek han liberado para que cualquiera en el mundo pueda descargarlos y adaptarlos gratuitamente o a un coste muy bajo y que, gracias a esto, ya se han creado más de 180.000 versiones modificadas (llamadas "derivados") de estos modelos en todo el planeta, el mundo podría dividirse en ecosistemas tecnológicos: uno occidental más regulado y otro chino más pragmático y accesible.



Este enfoque fortalece la influencia de Pekín sin necesidad de imponer nada por la fuerza. Se combina con la Franja y la Ruta Digital, el brazo tecnológico de la gran iniciativa de infraestructuras china. Al ofrecer modelos baratos, fáciles de usar y sin las restricciones que a veces imponen las empresas estadounidenses, China está logrando que muchos países en desarrollo construyan su futuro digital sobre tecnología china.



Efecto dominó en la educación global



Las universidades en India, Corea del Sur, Singapur y algunos países europeos ya estudian modelos similares a los de China.



Lo normal sería pensar que la presión sobre los sistemas educativos occidentales aumentará porque estos mantienen programas obsoletos.



El problema es que la mentalidad no es algo tan fácil de cambiar y si se llevaran medidas tan drásticas, en Europa o EEUU seguramente las protestas las paralizarían o retrasarían, para aferrarse a lo que ya no existe. Sin embargo, quienes no se adapten perderán competitividad no solo en sus licenciados o graduados, sino en atraer talento e inversión.

Conclusión: La lección incómoda que Occidente debe aprender

China no llora por profesiones que la IA ya hace mejor, sino que se adapta: las elimina, las fusiona y las reinventa.

Este pragmatismo no solo le otorga ventaja económica y geopolítica, sino que obliga al mundo entero a repensar qué significa "educar" en el siglo XXI.

Mientras Occidente se aferra a la fase de negación y regulación de la IA, China ya ha aceptado que el avance tecnológico es, paradójicamente, el camino más corto hacia la victoria futura. El país que se preocupe de verdad por el futuro de sus ciudadanos (aunque eso implique decisiones incómodas en el presente) será el que lidere el mundo. En lugar de mantener a la gente temporalmente contenta preservando carreras y empleos que la tecnología ya está volviendo obsoletos, China ha elegido preparar a su juventud para colaborar con la IA en vez de competir inútilmente contra ella. Los gobiernos que, sin embargo, priorizan el corto plazo para ganar votos y aplausos están haciendo un flaco favor a sus ciudadanos: les dan consuelo hoy a costa de condenarlos a quedarse atrás mañana. Quien entienda esto y actúe con valentía definirá no solo la economía global, sino también el equilibrio de poder de las próximas décadas.