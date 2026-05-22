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Tópicos: Corporativo | Efecto China | Efecto China Política y RREE

Las claves del viaje de la subsecretaria Estévez a China: APEC, TLC y reuniones en Beijing

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La autoridad participa en el MRT de APEC en Suzhou y luego viaja a Beijing para encabezar la Comisión Mixta Comercial Chile-China y reunirse con tres viceministros del gobierno chino.

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La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, inició su primera visita oficial a China con una agenda que combina multilateralismo comercial y diplomacia bilateral.

El viaje contempla dos etapas: Suzhou y Beijing.

La primera parada: el MRT de APEC en Suzhou

Entre el 22 y 23 de mayo, Estévez participa en la Reunión de Ministros Responsables del Comercio (MRT) del Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico (APEC), instancia anual que reúne a representantes de las 21 economías del foro.

La agenda tiene dos sesiones de trabajo y un encuentro con el sector privado. La primera sesión aborda cómo construir un orden económico abierto y predecible a nivel regional y multilateral. La segunda se centra en comercio digital, comercio electrónico transfronterizo e inteligencia artificial.

En paralelo, la subsecretaria sostendrá reuniones bilaterales con autoridades de Canadá, Singapur, Nueva Zelandia, Filipinas y Corea del Sur, y encabezará una reunión de los miembros del Acuerdo de Asociación de Economía Digital (DEPA).

La segunda parada: reuniones en Beijing

El lunes 25 de mayo, Estévez viaja a Beijing para encabezar la XXII Comisión Mixta Comercial y Económica Chile-China, instancia contemplada en el Tratado de Libre Comercio vigente desde 2006, donde se revisará el estado de las relaciones económicas bilaterales.

Luego sostendrá un almuerzo de trabajo con el viceministro de Comercio chino, Li Chenggang, y se reunirá con el viceministro del Departamento Internacional del Partido Comunista Chino, Ma Hui, y con el viceministro de la Administración General de Aduanas, Hu Haiping.

Por qué importa este viaje

"Chile es una economía profundamente integrada a esta región y también un productor estratégico de los recursos que el mundo necesita para la transición energética", señaló la subsecretaria Estévez al llegar a China.

La visita se enmarca en el rol activo que Chile mantiene en APEC y en la profundización de vínculos con su principal socio comercial.

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