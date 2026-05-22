Crisis en Codelco: Parlamentarios exigen sanciones y nuevos controles internos

La manipulación de cifras de producción en Codelco ha escalado hasta las comisiones de Minería de ambas cámaras del Congreso, con parlamentarios que no solo han manifestado su rechazo a las irregularidades detectadas, sino que han anunciado acciones legales contra los responsables.

Desde la Democracia Cristiana (DC), la senadora Yasna Provoste, quien preside la instancia legislativa en la Cámara Alta, enfatizó que "el directorio debe actuar con firmeza", dado que "esto no puede ocurrir en una empresa de nivel mundial que, además, es de todos los chilenos y chilenas".

"Valoro que se haya informado con transparencia y que los antecedentes vayan al Ministerio Público, pero más allá de la magnitud de las cifras, lo urgente es reforzar los controles internos e incorporar los más altos estándares internacionales", enfatizó la legisladora.

El Ministerio Público investigará posibles ilícitos tras detectarse inconsistencias superiores a las 26 mil toneladas de cobre. (FOTO: ATON)

Por su parte, el diputado Cristián Tapia (Ind-PPD) fue más allá y criticó la aparente negligencia en la fiscalización durante los últimos años, advirtiendo que el Congreso tomará un rol activo en la persecución de responsabilidades.

"Esta es una situación muy grave que amerita llevarlo al Ministerio Público. Codelco ha manifestado que lo va a hacer, pero nosotros paralelamente también lo vamos a realizar por el daño que se le está ocasionando a la empresa tan importante", puntualizó.

Asimismo, acusó que "no se le tomó el peso en estos cuatro años a lo que significa Codelco para el país".

Hallazgos que detonaron la alerta legislativa

La indignación parlamentaria surge tras conocerse los resultados de una auditoría interna que dejó al descubierto la sobreestimación de 26 mil toneladas de cobre correspondientes al ejercicio 2025.

Según el informe, estos productos fueron declarados como terminados cuando aún eran material en proceso, con el fin de cumplir artificialmente con metas de producción.

Daniel Mas lamentó la opacidad encontrada en las divisiones Chuquicamata y Ministro Hales. (FOTO: ATON)

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, respaldó la postura crítica del Congreso, señalando que "no estamos hablando de un error menor ni de una diferencia contable. Estamos hablando de otra falla grave en los controles, en la gestión y la responsabilidad con que debe administrarse Codelco".

"Cuando se alteran cifras, cuando fallan los controles, cuando se compromete la confianza pública, se afecta el patrimonio de todos", advirtió el secretario de Estado durante el fin de semana.

Futuro institucional y mercado

Este escenario de crisis se da en medio de la salida de Máximo Pacheco de la presidencia del directorio de Codelco, quien entregará el mando a Bernardo Fontaine el próximo 26 de mayo bajo el mandato presidencial de "restituir la transparencia".

Pacheco, además, enfrenta duras críticas de gremios como la Cámara Minera de Chile, que pide su remoción de todo cargo vinculado a la estatal por su responsabilidad política en esta "anomalía".

La Cámara Minera solicita remover a Máximo Pacheco de sus funciones actuales por su presunta responsabilidad en estas anomalías. (FOTO: ATON)

"La reputación corporativa es el daño más severo y de corto plazo. Pérdida de confianza en la confiabilidad de las cifras, cuestionamiento del directorio y del comité de auditoría. Obviamente va a haber una tensión interna por la sanción a ocho ejecutivos y el relato difícil de neutralizar, de hacer un 'maquillaje' de las cifras por coincidir con un récord histórico de producción en diciembre", analizó Manuel Viera, presidente de la Cámara Minera de Chile.

"Aquí, obviamente, la máxima autoridad de la estatal tiene que realmente ser sancionada. Máximo Pacheco por ningún motivo debe seguir al frente en Nova Andina, porque es el principal responsable de esta anomalía", arremetió Viera.

En el ámbito económico, y a pesar de la inestabilidad interna, el mercado internacional sigue mostrando precios competitivos para el metal rojo. Según Cochilco, el cobre cerró la semana en 6,14 dólares la libra, manteniendo una perspectiva positiva a pesar de la volatilidad del periodo.