Vidal: Me pasaron cosas en los mejores equipos del mundo y nunca me salí del foco

Arturo Vidal abordó la polémica vinculada a la casa de cambio y aseguró que su atención está completamente puesta en el clásico de este domingo entre Colo Colo y Universidad Católica.

"Mirada desde afuera, fue una semana no muy buena, pero yo ya estoy acostumbrado. Llevo más de 20 años jugando profesionalmente. Me pasaron cosas estando en los mejores equipos del mundo y nunca me salí del foco", sostuvo Vidal.

"Estoy súper concentrado, estoy feliz, de verdad que estoy muy feliz, porque siempre que pasan estas cosas el cariño crece y mi confianza crece mucho más. Estoy al cien, muy concentrado en lo que viene el domingo", agregó el volante albo.

El "King" afirmó que ya toma con distancia este tipo de situaciones y que entiende el escenario mediático que lo rodea desde su regreso al fútbol chileno.

"Como estoy tan acostumbrado, ya me río. De verdad que me río de estas cosas. Sé dónde estoy, estoy jugando en Chile. Cuando estaba afuera me atacaban, imagínate ahora que estoy acá. Y como Colo Colo está bien, pocas veces es noticia cuando está bien", expresó.

"Estoy muy concentrado, espero ganar el domingo, hacer un buen partido y seguir disfrutando la vida como lo estoy haciendo", añadió.

Vidal también habló de su adaptación a distintas funciones en la cancha y de la posibilidad de enfrentar directamente a Fernando Zampedri, capitán y goleador de Universidad Católica.

"He jugado en todas las posiciones del campo, me falta solo de arquero. Gracias a Dios me he podido acostumbrar y acomodar a cualquier posición. Ahora no sé si voy a jugar atrás o al medio, acá está el profesor y le pueden preguntar, pero estamos a disposición", comentó.

"Claramente, si me toca jugar de central, tengo muy bien estudiado al Toro. Sé lo fuerte que es, lo oportunista que es dentro del área, los goles que marca y la diferencia que ha hecho en los últimos años como goleador acá en Chile", señaló.

"Estoy bien, estamos bien preparados y tenemos días para seguir estudiando a Católica y al Toro. Trataremos de hacer lo mejor posible si me toca jugar", completó el mediocampista de Colo Colo.

Sobre la preparación para el clásico, Vidal aseguró que mantiene la misma rutina que en el resto de los partidos, aunque reconoció que estos encuentros se viven de una manera especial.

"Ya preparo todos los partidos igual. Claramente uno siente otras cosas cuando va a jugar un clásico, pero llevo tantos clásicos en el cuerpo que no cambio mi forma de pensar. Mientras más relajado y tranquilo esté, seguramente lo voy a hacer mucho mejor en el partido", indicó.

"No cambia nada. Todos mis días acá desde que llegué a Chile son iguales: Llego a mi casa, estoy con mis hijos cuando puedo, con mis amigos y mi familia. Entreno y trato de entrenar fuerte todos los días. Cada vez cuesta más, pero espero llegar concentrado al partido, que no me pase nada y poder dar el máximo", afirmó.

"Eso es lo único que pienso. La preparación sigue siendo igual para todos los partidos", agregó.

Por último, Arturo Vidal agradeció las muestras de cariño recibidas en Chile y explicó que, por la cercanía del partido ante la UC, su celebración quedó limitada a su entorno más cercano.

"El cariño que recibo siempre es muy grande acá en Chile, y donde voy me tratan muy bien. Hoy todo el mundo sube fotos y cosas así, ahí uno se da cuenta más del cariño", dijo.

"En un día como hoy es muy difícil hacer algo porque jugamos el domingo, pero lo puedo celebrar con mis hijos y con mi mamá, que me vino a ver. Lo único que quiero es pasarlo bien, tener buena salud, que mis hijos estén conmigo, eso me hace muy feliz, y llegar de la mejor forma al domingo", sostuvo.

"Después veremos si hay tiempo para lo demás", cerró Vidal.