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Tópicos: Corporativo | Efecto China | Efecto China Política y RREE

Lima será sede del III Congreso de Sinólogos de América Latina

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La cita reunirá a académicos y especialistas para debatir sobre el presente y futuro de las relaciones entre China y la región.

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La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) será la sede del III Congreso de Sinólogos de América Latina, que se realizará entre el 2 y el 4 de septiembre de 2026 en Lima bajo el lema "Del diálogo a la convergencia: institucionalización, conectividad y horizontes comunes entre América Latina y China".

La convocatoria busca reunir a académicos, investigadores, docentes, estudiantes y representantes institucionales vinculados al estudio de China y a las relaciones sino-latinoamericanas.

El encuentro es organizado por la PUCP, el Centro de Estudios Orientales, el Instituto Confucio PUCP, el Consejo Sinolatinoamericano y el Centro Mundial de Sinología de la Universidad de Lengua y Cultura de Beijing. Según la convocatoria, esta tercera edición da continuidad al proceso iniciado en Argentina en 2024 y seguido en Chile en 2025, con el objetivo de fortalecer una red regional de intercambio académico y cooperación institucional.

La agenda del congreso pondrá el foco en temas clave para entender el vínculo entre América Latina y China en el escenario actual. Entre los ejes anunciados figuran:

  • 55 años de relaciones diplomáticas entre Perú y China.
  • Megapuerto de Chancay y conectividad transpacifica.
  • Enseñanza del idioma chino en América Latina y el Caribe.
  • Intercambios transculturales entre China y América Latina.
  • Competencia estratégica entre China y Estados Unidos.
  • Marcos jurídicos y cultura legal china.

La convocatoria también dará continuidad a una mesa de trabajo sobre políticas de vinculación con China en educación superior, orientada a debatir desafíos en formación académica, ciencia, tecnología y extensión. En paralelo, se proyectan paneles, conferencias magistrales y mesas de discusión para impulsar nuevas agendas de investigación y profundizar los vínculos entre instituciones y especialistas de la región.

Convocatoria y requisitos

  • Postulación de resúmenes: Hasta el 12 de junio de 2026.
  • Extensión máxima del resumen: 500 palabras.

El congreso se desarrollará en español, chino, inglés y portugués, lo que refuerza su carácter regional e internacional.

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