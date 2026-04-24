Lima será sede del III Congreso de Sinólogos de América Latina

La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) será la sede del III Congreso de Sinólogos de América Latina, que se realizará entre el 2 y el 4 de septiembre de 2026 en Lima bajo el lema "Del diálogo a la convergencia: institucionalización, conectividad y horizontes comunes entre América Latina y China".

La convocatoria busca reunir a académicos, investigadores, docentes, estudiantes y representantes institucionales vinculados al estudio de China y a las relaciones sino-latinoamericanas.

El encuentro es organizado por la PUCP, el Centro de Estudios Orientales, el Instituto Confucio PUCP, el Consejo Sinolatinoamericano y el Centro Mundial de Sinología de la Universidad de Lengua y Cultura de Beijing. Según la convocatoria, esta tercera edición da continuidad al proceso iniciado en Argentina en 2024 y seguido en Chile en 2025, con el objetivo de fortalecer una red regional de intercambio académico y cooperación institucional.

La agenda del congreso pondrá el foco en temas clave para entender el vínculo entre América Latina y China en el escenario actual. Entre los ejes anunciados figuran:

55 años de relaciones diplomáticas entre Perú y China.

Megapuerto de Chancay y conectividad transpacifica.

Enseñanza del idioma chino en América Latina y el Caribe.

Intercambios transculturales entre China y América Latina.

Competencia estratégica entre China y Estados Unidos.

Marcos jurídicos y cultura legal china.

La convocatoria también dará continuidad a una mesa de trabajo sobre políticas de vinculación con China en educación superior, orientada a debatir desafíos en formación académica, ciencia, tecnología y extensión. En paralelo, se proyectan paneles, conferencias magistrales y mesas de discusión para impulsar nuevas agendas de investigación y profundizar los vínculos entre instituciones y especialistas de la región.

Convocatoria y requisitos

Postulación de resúmenes: Hasta el 12 de junio de 2026.

Extensión máxima del resumen: 500 palabras.

El congreso se desarrollará en español, chino, inglés y portugués, lo que refuerza su carácter regional e internacional.