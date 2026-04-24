Megarreforma: Anatel, ANP y SCD critican artículo sobre IA y propiedad intelectual

El proyecto de megarreforma del gobierno de José Antonio Kast incluye artículos sobre una diversidad de temas, incluyendo uno sobre propiedad intelectual que alertó a diversos organismos, entre ellos la Asociación Nacional de Televisión (Anatel), la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) y la Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD).

El texto legal señala que se agregará en la ley 17.336 sobre Propiedad Intelectual "un nuevo artículo 71 T", que señala: "Es lícito, sin remunerar ni obtener autorización del titular, todo acto de reproducción, adaptación, distribución o comunicación al público, de una obra lícitamente publicada, cuando dicho acto se realice exclusivamente para la extracción, comparación, clasificación o cualquier otro análisis estadístico de datos de lenguaje, sonido o imagen, o de otros elementos de los que se componen un gran número de obras o un gran volumen de datos, siempre que dicha utilización no constituya una explotación encubierta de la obra o de las obras protegidas".

Felipe Harboe, exsubsecretario de Interior, comentó que éste "es un artículo que busca consagrar la minería de datos para poblar la inteligencia artificial. Creo que el objetivo es loable, pero tiene una muy mala redacción, porque con la redacción propuesta permitiría, por ejemplo, que se sacaran todas las noticias periodísticas, que son creaciones de los periodistas y los medios de comunicación, y que estas fueran reproducidas sin pagar licenciamiento alguno a estos medios de comunicación o los autores".

Tras conocerse en el Parlamento, varias voces cuestionaron que "es idéntico" a lo que señalaba el proyecto de ley sobre inteligencia artificial (IA) que presentó la administración de Gabriel Boric; y además tiene una redacción que facilita interpretaciones diversas, según el interesado.

"Queremos manifestar nuestro rechazo a la idea allí contenida, además de sorpresa ante la inclusión de iniciativas vinculadas a un tema tan distinto como la propiedad intelectual, en un proyecto que dice apuntar a la reconstrucción. Una incorporación como ésta no hace más que levantar severas dudas respecto de su pertinencia, sobre todo cuando el sentido profundo de su planteamiento no constituye otra cosa que una vulneración a los principios generales en los cuales se basa del derecho de autor, que es la autorización expresa de los titulares para el uso de las obras", reaccionó la SCD.

La organización que reúne a solistas y bandas chilenas recordó además que en la administración anterior la discusión legislativa la idea "se acotó a fines de investigación y no lucrativos, y ante el unánime rechazo de la comisión respectiva, fue finalmente eliminado del proyecto de ley sobre Inteligencia Artificial que lo contenía".

"Que un artículo plantee que cualquier herramienta de IA puede utilizar material protegido sin ningún tipo de autorización, sobrepasa los horizontes de cualquier legislación en torno a la protección autoral, y plasma una visión en donde se desprotege al más débil, los autores, frente a la tecnología y los grandes conglomerados informáticos que la manejan. Esto no es una excepción porque excede cualquier fin acotado a investigación científica o fines no lucrativos, esta es -por el contrario- una normativa amplia y que promueve el total desequilibrio en desmedro de los creadores", puntualizó la SCD.

Anatel y ANP se suman a las críticas: idea inadecuada

La Asociación Nacional de Televisión (Anatel) también reaccionó a la idea del Ejecutivo y consideró que es "inadecuado reintroducir este asunto en un proyecto de ley general, que tiene ideas matrices diferentes, más aún cuando el proyecto de ley que regula los sistemas de inteligencia artificial está en segundo trámite constitucional en el Senado".

La gremial que reúne a los canales chilenos de televisión añadió que "la tendencia internacional es avanzar hacia acuerdos de licenciamiento entre medios y empresas tecnológicas, reconociendo el valor de los contenidos y la necesidad de una compensación justa".

Para la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), de aprobarse, el artículo "habilita que los sistemas de inteligencia artificial, incluidos los de inteligencia artificial generativa desarrollados por grandes empresas tecnológicas globales, utilicen el contenido producido por los medios de comunicación chilenos sin autorización, sin licencia y sin compensación alguna".

Además, la ANP subraya que la mención a "explotación encubierta" no es suficiente para evitar el uso comercial de contenidos sin pagar los respectivos derechos de propiedad intelectual, lo que "se aparta del rumbo que están tomando los ordenamientos comparados y el propio mercado".

Anatel: Se afectaría al financiamiento de la prensa y, con ello, a la democracia

Posteriormente, en Cooperativa, el presidente de Anatel, Pablo Vidal, alertó que el artículo afectaría al financiamiento de la prensa y a la calidad de la información y, con ello, a la democracia.

"Llama la atención es que este artículo no tiene relación alguna con los objetivos que ha planteado el Gobierno para este proyecto de ley de reconstrucción, sino que es algo que modifica la ley de propiedad intelectual para autorizar a empresas extranjeras que no tienen oficina en Chile para que puedan usar sin autorización -y sin pagar- cualquier obra publicada en Chile", criticó.

"Nuestra opinión es que el lugar para discutir esto es el proyecto que regula los sistemas de inteligencia artificial que está en segundo trámite hoy día en el Senado (...). Discutámoslo ahí y ojalá que puedan escucharse a todos los actores", emplazó el presidente de Anatel.

"(Se trata de) materia que (hoy) no está regulada, y esta norma lo regularía en favor de esas plataformas en desmedro de los creadores de contenido. Y aquí hay un efecto grave: si seguimos debilitando la sostenibilidad financiera de los medios de comunicación, lo que estamos debilitando de fondo es el acceso a la calidad de la información que la ciudadanía hoy día puede recibir", alertó Vidal.

"¿Dónde afecta esto al ciudadano? Si la fuente de financiamiento se afecta para que pueda seguir siendo un servicio gratuito, en el caso de la radio y la televisión, el problema es que se afecta la calidad del servicio que prestamos, el trabajo periodístico, y eso es un daño a la democracia. La gente necesita recibir la mejor información posible, con la mayor cantidad de medios posibles, que sean sostenibles para que haya diversidad de miradas. Esa es una democracia robusta. Se va debilitando la democracia cuando los medios se van debilitando", remató.