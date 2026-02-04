Síguenos:
Menos trabas y más méritos: El llamado de Xiamen para atraer talento extranjero

Xiamen, en la provincia china de Fujian, actualizó su sistema de reconocimiento de talentos de alto nivel para atraer profesionales extranjeros, eliminando barreras administrativas y priorizando la evaluación por méritos, logros y aportes concretos. La medida busca reforzar sectores estratégicos como tecnología e inteligencia artificial, en un contexto de creciente competencia internacional por capital humano. Escucha el reporte del periodista Mariano Reyes.

