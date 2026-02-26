En el marco del Día Internacional del Implante Coclear, la terapeuta ocupacional y magíster en Ciencias Biológicas Rosario Garrido conversó con Cooperativa sobre la importancia de una detección temprana de la pérdida auditiva, y cómo los tratamientos pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de quienes la padecen.

La experta -usuaria de un implante- explicó que la pérdida auditiva se puede tratar de dos formas: en menores de cuatro años, con el GES, por lo que es importante realizar "una evaluación muy sencilla, que es una emisión otoacústica (…) Se suele hacer, pero no se hace en forma obligatoria en todos los hospitales. Si se hiciera en forma obligatoria en todos los hospitales de Chile, tendríamos una mejor intervención y un mejor tratamiento". Para adultos, en tanto, opera con la Ley Ricarte Soto.

"La condición para optar a un implante coclear, desde los cuatro años en adelante, es que el paciente tenga pérdida auditiva en ambos oídos, y una pérdida grave o severa", detalló Garrido, precisando que este mal puede afectar "estructuralmente el cerebro, pues se va deteriorando cognitivamente si es que no se da el tratamiento adecuado".

Por ejemplo, "el adulto mayor empieza a aislarse, deja de conversar, de participar; y eso muchas veces llega a síntomas depresivos, ansiosos y un deterioro cognitivo", enfatizó.

