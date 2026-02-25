Síguenos:
La importancia de tratar el herpes zóster, que afecta a casi todos los mayores de 50 años

En Una Nueva Mañana, el cardio geriatra Henry de Las Salas comentó la importancia de tratar el virus del herpes zóster, presente en más del 95 por ciento de las personas mayores de 50 años, y que convive con enfermedades como la diabetes y la hipertensión.

El experto detalló que se trata de una reactivación del virus de la varicela y que aumenta un 30 o 40 por ciento la posibilidad de infarto o accidente vascular. "Esto es más que un sarpullido o una enfermedad dermatológica", manifestó el doctor, recordando que el dolor en este tipo de casos es comparable a la fibromialgia o a una fractura.

