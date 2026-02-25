Síguenos:
Presidente Boric recitó poema de Pablo de Rokha al cerrar actividad en Licantén

Publicado: | Fuente: Cooperativa
Al terminar una actividad de instalación de la primera piedra del Hospital de Licantén, Región del Maule, el Presidente Gabriel Boric anunció que iba a darse "un lujo" y dedicó a las mujeres de la localidad y a su pareja, Paula Carrasco, un poema de Pablo de Rokha, nacido en 1894 en ese lugar.

El Mandatario lamentó que no se valore como merece "el poeta volcánico de Chile" y declamó la poesía "Niña de las historias melancólicas, niña", que fue escrita "hace 101 años".

