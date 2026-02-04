Xiamen, en la provincia china de Fujian, actualizó su sistema de reconocimiento de talentos de alto nivel para atraer profesionales extranjeros, eliminando barreras administrativas y priorizando la evaluación por méritos, logros y aportes concretos. La medida busca reforzar sectores estratégicos como tecnología e inteligencia artificial, en un contexto de creciente competencia internacional por capital humano. Escucha el reporte del periodista Mariano Reyes.

