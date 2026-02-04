El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, recibió esta jornada al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, en el Monasterio Carmelita -sede oficial de la autoridad húngara- y expresó estar "especialmente feliz".

"Llegó no solo, sino con su esposa. Eso es mucho mejor", dijo Orbán, que también estaba acompañado de su mujer, Anikó Lévai.

Orbán agregó que la reunión con Kast "no es una reunión introductoria, sino más bien sobre lo relevante de las operaciones internacionales que toman gran importancia para la próxima década, especialmente en temas de seguridad y geopolítica".

La visita del republicano a Hungría se da en el marco de una gira que realiza con Europa, que concluirá en Italia con una visita a la primera ministra, Giorgia Meloni.

LEER ARTICULO COMPLETO