El alcalde de Algarrobo, Marco Antonio González, nombró en Cooperativa las playas que están operativas gracias a la ausencia de fragata portuguesa, que tiene clausuradas zonas turísticas de baño en la mencionada comuna y sus vecinas El Quisco y El Tabo.

"No hemos tenido presencia en las otras playas, desde la playa El Pejerrey hasta la playa Las Cadenas, gracias a Dios. Pero se mantiene gente veraneando en nuestra comuna de Algarrobo con varias actividades que tenemos", afirmó.

Los veraneantes también "se pueden bañar en la playa Los Tubos, y en El Pejerrey sale la lancha a la isla. Los restaurantes están todos trabajando, tenemos también algunas emprendedoras", agregó el jefe comunal de Algarrobo.

"Lo importante es poder seguir trabajando dentro de la comuna, establecer algunos puntos de encuentro de veraneo para que la gente la pueda pasar bien. Estamos establecidos dentro con Carabineros, con la Capitanía de Puerto y con nuestros funcionarios municipales para tener un verano seguro para nuestros visitantes", añadió González.

"Efectivamente, la playa (de El Canelo y El Canelillo) no está apta para el baño, pero sí hay otras actividades recreativas", resumió.

