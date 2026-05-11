En un nuevo capítulo de Efecto China abordaremos cómo se representa "lo chino" en Chile a partir del libro "Lo chino en Chile", publicado por autoras del Núcleo Milenio ICLAC. Conversaremos con María Elvira Ríos, investigadora adjunta y una de las autoras de la publicación.

Además, conoceremos el trabajo de la Escuela Internacional de Medicina China Prácticas de Bienestar y Salud de Viña del Mar, dedicada a la enseñanza de la medicina tradicional china en nuestro país. Sobre ello hablaremos con su directora, Alejandra González Guevara.

Junto al Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás, también revisaremos cómo los avances espaciales de China impactan en la vida cotidiana, el desarrollo y la inversión.

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