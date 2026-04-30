La Iglesia de San José de Wangfujing: un puente histórico entre China y Occidente en el corazón de Beijing

Por Fabián Pizarro Arcos

La Iglesia de San José, conocida en chino como Dongtang ("Iglesia del Este") o Wangfujing Catholic Church, es uno de los templos católicos más históricos de la capital china. Ubicada en la concurrida calle Wangfujing, en el distrito de Dongcheng, se inserta en uno de los sectores más dinámicos y visitados de Beijing, donde conviven tradición, comercio y modernidad.

Sus orígenes se remontan a 1653, cuando los misioneros jesuitas Ludovico Buglio y Gabriel de Magalhães comenzaron a desarrollar actividades religiosas en la ciudad. Gracias a su conocimiento científico —especialmente en astronomía— lograron el reconocimiento de la corte imperial, lo que permitió que el emperador Shunzhi autorizara la construcción del templo en 1655. Este hecho refleja el particular vínculo que se estableció entre los jesuitas y el poder imperial en la China de la dinastía Qing.

Foto: Fabián Pizarro Arcos

A lo largo de su historia, la iglesia ha enfrentado múltiples episodios que marcaron su evolución. En 1720, un terremoto dañó gravemente su estructura original, obligando a su reconstrucción. Más tarde, durante la Rebelión de los Bóxers en 1900, el edificio fue destruido en medio de la violencia contra las influencias extranjeras y religiosas. Finalmente, en 1904 se levantó la estructura actual, de estilo románico europeo, que es la que se conserva hasta hoy.

Arquitectónicamente, la iglesia destaca por su estética occidental, poco habitual en el paisaje urbano tradicional chino. Su fachada gris, sus torres y grandes arcos generan un contraste visual con los modernos edificios que la rodean. Frente al templo se abre una pequeña plaza con una estatua de la Virgen y el Niño, convirtiéndose en un punto icónico y frecuentemente fotografiado por visitantes y turistas.

Foto: Fabián Pizarro Arcos

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Desde el punto de vista histórico, la Iglesia de San José ocupa un lugar relevante dentro del catolicismo en Beijing. Es la segunda iglesia más antigua de la ciudad, después de la Catedral del Sur (Nantang), y forma parte de las cuatro iglesias católicas históricas de la capital. En 1990 fue reconocida oficialmente como patrimonio cultural municipal, lo que reafirma su valor histórico y arquitectónico.

En la actualidad, la Dongtang sigue funcionando como una parroquia activa, donde se celebran misas de manera regular y donde confluyen tanto fieles como visitantes interesados en la historia del cristianismo en China.

Foto: Fabián Pizarro Arcos

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Más allá de su función religiosa, la Iglesia de San José de Wangfujing representa un símbolo del encuentro entre dos mundos. Su historia, marcada por intercambios culturales, tensiones y reconstrucciones, refleja el complejo pero persistente diálogo entre China y Occidente. Hoy, en pleno corazón de Beijing, este templo se mantiene como un testimonio vivo de esa conexión histórica.