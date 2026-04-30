La NASA muestra increíbles imágenes de la Patagonia chilena teñida de rojo

La NASA publicó recientemente una serie de imágenes satelitales que muestran laderas de la Región de Magallanes cubiertas por tonalidades rojizas, propias del otoño en la Patagonia chilena.

Las fotografías fueron captadas el 12 de abril de 2026 por el satélite Landsat 9, como parte de su monitoreo periódico de la superficie terrestre. En ellas se observan extensas áreas de vegetación que cambian de color debido a las condiciones propias de esta época del año.

"La Patagonia alberga los bosques templados más australes del mundo, hogar de numerosas especies que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. Entre ellas se encuentran varios tipos de haya austral (género Nothofagus) que constituyen la base de los bosques andinos", se lee en su sitio web.

La NASA explicó que "estos árboles, de gran adaptabilidad, pueden prosperar en una amplia gama de climas, tolerando temperaturas bajo cero y niveles de precipitación casi desérticos".

Dentro de este grupo destaca la lenga (Nothofagus pumilio), una especie ampliamente distribuida a lo largo de la cordillera de los Andes, que suele dominar los bosques donde crece y cuya presencia marca, en muchos casos, el límite altitudinal de la vegetación arbórea.

La agencia destacó que "los coloridos paisajes otoñales de lenga y otros bosques de hayas australes deslumbran a los visitantes en los lugares más emblemáticos de la Patagonia. En el Parque Nacional Conguillío , los rojos y amarillos se mezclan con los lagos cristalinos y los picos volcánicos"

"En Torres del Paine y Tierra del Fuego, árboles como el Nothofagus antarctica , más conocido como ñire o 'fuego antártico', aportan toques de color vibrante al paisaje", concluyó.