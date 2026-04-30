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Tópicos: Sociedad | Ciencia

Her Global Impact reconoció a investigadora chilena por avances en transferencia tecnológica

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

En Cooperativa, la directora ejecutiva de Hub APTA, Varinka Farren, abordó su trayectoria e instó a generar redes colaborativas para potenciar la labor de otras mujeres.

Her Global Impact reconoció a investigadora chilena por avances en transferencia tecnológica
 Hub APTA

Verinka Farren fue premiada por sus aportes en la transformación de descubrimientos de laboratorio en proyectos tecnológicos con visión global.

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La directora ejecutiva de Hub APTA, Varinka Farren, abordó en Cooperativa el importante reconocimiento que recibió esta semana por parte de Her Global Impact, la primera academia de innovación para mujeres de América Latina, por sus aportes en materia de transferencia tecnológica.

Tras ser premiada como catalizadora de impacto en ciencia y tecnología, consolidando así una trayectoria de dos décadas, Farren recordó en Esa es la idea que al principio, el camino fue complejo en la academia, mas "una vez que una mujer se da cuenta que sí puede, es imparable".

De todos modos, la directora dijo percibir un "acantilado de cristal" en posiciones de poder en la actualidad. Por ello, valoró la creación de comunidades como APTA WomanPower, ya que "las redes han sido fundamentales para que las mujeres vayamos avanzando".

Finalmente, compartió su experiencia personal superando el temor a hablar en público para asumir liderazgos. "Es rico tener voz, expresar tu opinión y poder hacer negocios y atreverse", concluyó Farren, incentivando a más científicas a salir de sus laboratorios.

"No es un tema técnico, es un tema de empoderamiento y de entender cuál es el contexto", remató.

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