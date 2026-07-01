CGE informa estatus de suministro del servicio eléctrico en zona Lacustre de La Araucanía

CGE, compañía de distribución eléctrica, entregó un balance respecto a la cantidad de clientes afectados por el corte de suministro eléctrico debido al temporal de viento que impacta principalmente a la zona lacustre de La Araucanía, donde se han registrado rachas superiores a los 100 km/h.

La compañía, que presta servicio en nueve comunas de la Región de La Araucanía, informó que, a las 11:30 horas de este miércoles, alrededor de 19 mil clientes permanecían sin energía, concentrados principalmente en las comunas de Villarrica y Pucón.

Para enfrentar la emergencia, CGE desplegó 87 brigadas para atender la contingencia. A este operativo se sumará personal proveniente de otras regiones para reforzar los trabajos en terreno.

Asimismo, la empresa reforzó la atención de pacientes electrodependientes y confirmó que tomó contacto con los 74 pacientes registrados en la zona afectada. Durante la jornada del martes entregó combustible para los generadores que alimentan sus equipos de hospitalización domiciliaria y este miércoles volverá a reforzar esta medida.

Además, CGE instaló cinco equipos de generación de respaldo, lo que permitió recuperar el suministro en sectores de Curarrehue y Pucón mientras continúan las reparaciones de la infraestructura dañada.

Durante la mañana de este miércoles persisten las condiciones de fuertes vientos, lo que ha ralentizado las labores de reparación de las líneas afectadas, principalmente por la caída de árboles fuera de la franja de seguridad sobre la red eléctrica

"La seguridad de nuestros equipos técnicos es fundamental en la atención de la emergencia. Estamos atentos a los informes sobre las condiciones meteorológicas que entregue la autoridad, para no comprometer la seguridad de las personas", señaló Christian Bachur, director regional sur de CGE.

Los trabajos de reparación comenzarán en cuanto las condiciones climáticas y de seguridad lo permitan. La compañía mantiene una comunicación permanente con las municipalidades, coordinada con los encargados de emergencia y monitoreando la información entregada por Senapred.

Consejos de seguridad

CGE reiteró el peligro de acercarse a redes e infraestructura eléctrica dañadas e hizo un llamado a sus clientes a tomar medidas de seguridad para evitar accidentes. Entre ellas, no aproximarse a conductores o cables caídos, ya que podrían estar energizados.

En caso de emergencia, los clientes pueden comunicarse con la empresa a través del número gratuito 800 800 767, la cuenta de X @CGE_Clientes, el sitio web www.cge.cl, la aplicación móvil CGE 1click o el WhatsApp +56 9 8956 8479.

Este es un contenido presentado por CGE.