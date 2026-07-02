Alternativa del IND para shows de BTS ya está ocupada por otro evento

La polémica que tiene en vilo a los megaconciertos de BTS en el Estadio Nacional, que no fueron autorizados en el coliseo de Ñuñoa por decisión del Instituto Nacional del Deporte (IND), suma un nuevo capítulo respecto a la opción ofrecida por las autoridades para la realización de los shows.

Desde el IND pusieron a disposición de la producción el sector del Parque Sur del recinto, también conocida como Explanada Sur, algo que reiteró el biministro Claudio Alvarado al dar cuenta este jueves de que "se han ofrecido locaciones alternativas dentro del mismo radio del Estado Nacional, y esa es una situación que se está evaluando".

Sin embargo, aquella zona del Parque Estadio Nacional ya está reservada para otro evento en dos de las tres fechas de los shows de los ídolos del K-pop: el 16 y 17 de octubre se realizará el Festival de la Memoria MUDA, evento dedicado a la música, derechos humanos y arte.

La organización del festival ya había cuestionado que no se les informara con anterioridad de la realización de los shows de BTS en el coliseo ñuñoíno en paralelo al evento en el Parque Estadio Nacional, a solo metros de distancia, aunque en esa oportunidad aseguraron que no iban a suspender ni modificar las fechas de su evento.

Pese a que los shows de los ídolos del K-pop -fijados para el 14, 16 y 17 de octubre- se encuentran completamente agotados, el IND informó este jueves que rechazaron la propuesta de DG Medios, argumentando incompatibilidades operacionales debido a la alta envergadura del montaje del espectáculo.

Por su parte, la productora DG Medios no ha respondido a las consultas de Cooperativa.