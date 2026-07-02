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Voluntarios entregaron asistencia veterinaria tras doble terremoto en Venezuela

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El Equipo Táctico Operativo de la Dirección General de Protección Civil de El Salvador y centros médicos veterinarios locales entregaron asistencia y atención a las mascotas afectadas por el doble terremoto ocurrido el 24 de junio en Venezuela.

Durante las labores de rescate también se han encontrado a cientos de mascotas con vida bajos los escombros de edificios colapsados en la ciudad de La Guaira, una de las más afectadas por los sismos.

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