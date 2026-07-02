Voluntarios entregaron asistencia veterinaria tras doble terremoto en Venezuela
Publicado:
Fotos Destacadas
Última etapa de obras para reponer circulación del transporte público en calle Bandera
Peñalolén denunció que Garra Blanca rayó colegio limpiado hace 24 horas
Mikel Oyarzabal brilló en la victoria de España ante Austria en Los Angeles
Fotos Recientes
Voluntarios entregaron asistencia veterinaria tras doble terremoto en Venezuela
Última etapa de obras para reponer circulación del transporte público en calle Bandera
Mikel Oyarzabal brilló en la victoria de España ante Austria en Los Angeles
El Equipo Táctico Operativo de la Dirección General de Protección Civil de El Salvador y centros médicos veterinarios locales entregaron asistencia y atención a las mascotas afectadas por el doble terremoto ocurrido el 24 de junio en Venezuela.
Durante las labores de rescate también se han encontrado a cientos de mascotas con vida bajos los escombros de edificios colapsados en la ciudad de La Guaira, una de las más afectadas por los sismos.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados