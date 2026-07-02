CGE informa nuevo refuerzo de brigadas para recuperar el servicio eléctrico en zona Lacustre de La Araucanía

CGE, compañía de distribución eléctrica, mantiene sus equipos desplegados en las comunas de la zona lacustre de La Araucanía a raíz del temporal de viento, con rachas que superaron los 120 km/h y que ha afectado especialmente a esta zona, provocando graves daños en la infraestructura eléctrica de la compañía. Esta situación mantiene a 28.500 clientes sin suministro, principalmente en las comunas de Loncoche, Villarrica, Pucón y Curarrehue.

Las condiciones climáticas también afectaron la línea de transmisión entre Villarrica y Pucón, la cual se encuentra en proceso de reconstrucción debido a la caída de árboles sobre las líneas y a la destrucción o daño de infraestructura, como postes y equipos eléctricos.

Ante esta situación, la compañía determinó el traslado de personal técnico, materiales y equipos desde otras regiones para reforzar las labores de reconstrucción de la infraestructura dañada por la caída de árboles.

CGE trasladó brigadas livianas y pesadas desde las regiones del Biobío, Ñuble, Maule y Metropolitana. Con este refuerzo, la empresa contará con más de 220 brigadas en terreno dedicadas a las labores de reparación, lo que representa un total de 737 personas, entre brigadistas y personal administrativo.

Los trabajos se han visto dificultados por las condiciones climáticas, la caída de árboles y el corte de caminos. La compañía indicó que el despliegue de las brigadas depende de que existan condiciones meteorológicas que permitan realizar trabajos en altura, resguardando la seguridad de los trabajadores y de la comunidad.

Atención a pacientes electrodependientes

CGE informó que ha reforzado la atención a los pacientes electrodependientes y que ya tomó contacto con los 74 usuarios registrados en la zona afectada. Además, instaló cinco equipos de generación de respaldo, garantizando el suministro en sectores de Curarrehue y Pucón.

A estos se sumarán nuevos generadores que serán trasladados desde otras zonas, lo que permitirá restablecer el suministro en puntos críticos mientras continúan las reparaciones.

Durante la mañana de este jueves persistieron las condiciones de fuertes vientos, lo que ha ralentizado las labores de reparación de las líneas afectadas, principalmente por la caída de árboles fuera de la franja de seguridad sobre la red eléctrica.

"La seguridad de nuestros equipos técnicos es fundamental en la atención de la emergencia. Estamos atentos a los informes sobre las condiciones meteorológicas que entregue la autoridad para no comprometer la seguridad de las personas", señaló Christian Bachur, director regional sur de CGE.

La compañía informó que se mantiene en permanente comunicación con las municipalidades, coordinando las labores con los encargados de emergencia y monitoreando la información proporcionada por Senapred.

Recomendaciones de seguridad

CGE reiteró el peligro de acercarse a las redes e infraestructura eléctrica dañadas e hizo un llamado a sus clientes a tomar medidas de seguridad para evitar accidentes. Entre ellas, no acercarse a conductores o cables caídos, ya que podrían encontrarse energizados.

En caso de emergencia, los clientes pueden comunicarse con la empresa a través del número gratuito 800 800 767, la cuenta de X @CGE_Clientes, el sitio web www.cge.cl, la aplicación móvil CGE 1click o el WhatsApp +56 9 8956 8479.

Este es un contenido presentado por CGE.