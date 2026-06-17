CGE logra cárcel efectiva para ladrón de cables y suma una nueva condena por hurto de energía

El robo de cables, tanto en instalaciones de distribución como de transmisión, y el hurto de energía son dos de los principales delitos que afectan la calidad y continuidad del servicio eléctrico para miles de clientes a lo largo de la zona de concesión de CGE.

Ante el aumento de estos delitos, CGE ha desplegado una serie de acciones, tanto a nivel técnico como judicial, con el objetivo de desincentivar estas prácticas y perseguir penalmente a sus responsables. En este sentido, durante junio la compañía ya logró dos condenas de cárcel efectiva contra personas involucradas en estos ilícitos.

El pasado 9 de junio se realizó la audiencia de procedimiento abreviado en el Juzgado de Garantía de Rengo en contra del imputado J.L.D.F. por el delito de robo de cables en la subestación Las Nieves, en la comuna de Rengo, hecho ocurrido el 13 de diciembre de 2025. Durante su detención, el imputado opuso resistencia, agrediendo y provocando lesiones a un funcionario de Carabineros que participó en el procedimiento.

Por este delito, J.L.D.F. fue condenado a 61 días de prisión por el delito de robo con fuerza en lugar no habitado, en grado de frustrado, y a 41 días de prisión por el delito consumado de maltrato de obra a Carabineros. La sentencia se encuentra ejecutoriada.

Asimismo, en el Juzgado de Letras y Garantía de Pitrufquén se realizó una audiencia de procedimiento simplificado contra J.S.O.C. por el delito de hurto de energía, luego de detectarse en abril de 2024 una conexión fraudulenta y clandestina en su domicilio. Se determinó que, durante al menos 15 meses, el equipo no registró de manera completa ni correcta el consumo de energía eléctrica del inmueble.

En la audiencia, el imputado fue condenado a 41 días de prisión por el delito consumado de hurto de energía, además de una multa a beneficio fiscal equivalente a un tercio de una UTM. Para el cumplimiento de la pena, se otorgó al condenado la remisión condicional por el plazo de un año.

Ernesto Peñafiel, director de Servicios Jurídicos de CGE, señaló que "estas condenas muestran que las acciones que tomamos como compañía para perseguir estos delitos y a quienes los cometen están dando resultados. El robo de cables y el hurto de energía afectan directamente la calidad y continuidad del servicio eléctrico para miles de familias todos los años, por lo que una de nuestras prioridades es combatirlos".

Recomendaciones de seguridad

CGE reiteró el peligro de aproximarse a las redes e infraestructura eléctrica e hizo un llamado a sus clientes a tomar medidas de seguridad para evitar accidentes, como no acercarse a conductores o cables dañados que se encuentren en el suelo, ya que podrían estar energizados.

En caso de emergencia, las personas pueden comunicarse con la empresa a través del número gratuito 800 800 767, la página web www.cge.cl, la aplicación móvil CGE 1click y el WhatsApp +56 9 8956 8479.

Este es un contenido presentado por CGE Energía.