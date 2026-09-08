CGE y Fintoc firman acuerdo para habilitar pago por transferencia a 3,4 millones de clientes

CGE incorporó el pago por transferencia directamente en sus canales digitales, ampliando las alternativas disponibles para más de 3,4 millones de clientes. La integración, desarrollada junto a Fintoc, les permite pagar la cuenta de la luz directamente desde su cuenta bancaria.

Con este nuevo medio de pago, que se suma a los canales que la distribuidora ya tiene disponibles, sus clientes podrán iniciar la operación en la web de CGE, elegir su banco y autorizar la transferencia. El pago se confirmará en línea, sin tener que ingresar los datos de destino ni enviar comprobantes.

El acuerdo entre CGE y Fintoc permite disponibilizar el pago a través de transferencias, uno de los sistemas con mayor penetración en el mercado.

Según el Informe de Sistemas de Pago 2026 del Banco Central, las transferencias electrónicas de fondos crecieron 15% durante el último año. Sin embargo, no más del 10% de las transferencias interbancarias corresponde a pagos a comercios. Aunque el principal espacio de crecimiento sigue estando en el comercio presencial, la iniciación de pagos ya permite que empresas de cualquier tamaño incorporen las transferencias directamente en sus canales digitales.

La tecnología implementada por Fintoc y CGE conecta la autorización del cliente con la confirmación que recibe la empresa dentro del mismo flujo de pago. "Las transferencias ya son parte del día a día, pero todavía se usan poco para pagarle a una empresa. Llevarlas a una cuenta tan cotidiana como la luz muestra cuánto espacio tiene este medio de pago para crecer. Para CGE es un canal directo, con confirmación en línea y para sus clientes, una forma simple de pagar desde la cuenta que ya usan", señaló Ignacio Fernández, country manager de Fintoc en Chile.

Pablo Jofré, subdirector comercial de CGE, señaló que "incorporar nuevas tecnologías y mayor oferta de medios de pago para nuestros clientes nos permite facilitar el acceso y también entregar una mejor experiencia a lo largo de toda nuestra zona de concesión, que va desde las regiones de Arica y Parinacota hasta La Araucanía, así como también ofrecer un servicio de calidad para ellos".

Sobre Fintoc

Este acuerdo se suma al crecimiento que Fintoc ha registrado durante el último año. En ese periodo, la fintech multiplicó por cinco el volumen de pagos que procesa. Hoy supera los US $700 millones y los 14 millones de pagos mensuales entre Chile y México, y trabaja con más de 1.300 empresas.

La solución incorporada por CGE ya está disponible en todos sus canales digitales.

Este es un contenido presentado por CGE.