Con críticas a Kast por no hacerlo, oposición prepara su conmemoración del 11 de septiembre

Los partidos de oposición acordaron una agenda junto a la Fundación Salvador Allende para conmemorar el aniversario 53 del golpe de Estado de 1973, que dio paso a la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), mientras exigen al Gobierno de José Antonio Kast una postura clara en materia de derechos humanos.

El Mandatario ya señaló que no se realizará una ceremonia oficial de conmemoración de la fecha, sin embargo, los partidos opositores se reunirán este viernes a las 09:00 de la mañana en el mausoleo del expresidente Allende en el Cementerio General.

También realizarán una caminata por calle Morandé, con un paso por la puerta de Morandé 80, para culminar con una ofrenda floral en el monumento de Salvador Allende en la Plaza de la Constitución.

La agenda del viernes también incluye una ceremonia como un acto conmemorativo en la explanada del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. La actividad rendirá homenaje a las víctimas del golpe de Estado y contará con representantes de organizaciones de derechos humanos y de distintas iglesias.

La oposición exige al Gobierno una postura clara en materia de derechos humanos y que mantenga las políticas de Estado desarrolladas en las últimas décadas en materia de memoria, verdad, justicia y reparación. Entre ellas, mencionan el Plan Nacional de Búsqueda y la recuperación de sitios de memoria.

El secretario general del Partido Socialista, Arturo Barrios, dijo que él "hubiese esperado, como un simple militante del PS, que al igual que el expresidente Sebastián Piñera, (Kast) dijera 'la dictadura cívico-militar' y el 'nunca más'".

"En cambio, aquí lo que hemos tenido es un Gobierno que ante las injurias de un presidente extranjero se silencia; incluso aplauden políticos chilenos y justifican lo que significó para un gran porcentaje de este país la muerte, la persecución, el exilio, el dolor. La verdad que es una vergüenza, por eso me atrevo a señalar que éste es un Gobierno que avergüenza a los chilenos", aseveró Barrios en alusión a la reciente visita del libertario Javier Milei.

Por su parte, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, también fue duro con el Ejecutivo y señaló en Cooperativa que debería fijar una posición "institucional" en miras al "nunca más". No hacerlo, opinó el dirigente PC, "es un error político; otro error político en temas de contenido democrático" de la actual Administración.