Gabriel Maureira encabeza nómina de Chile para los Juegos Sudamericanos

El técnico de la selección chilena sub 20, Sebastián Miranda, dio a conocer su nómina para disputar los XIII Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026, convocatoria que tiene entre sus nombres al arquero de Colo Colo Gabriel Maureira.

Miranda citó a 18 futbolistas para afrontar el certamen, con presencia de jugadores provenientes de clubes del fútbol chileno y del extranjero.

Colo Colo es el equipo con mayor presencia en la convocatoria, con cinco jugadores: Gabriel Maureira, Bruno Torres, Matías Orellana, Vicente Ramírez y Yastin Cuevas.

El combinado nacional tendrá 18 jugadores para afrontar el certamen que se desarrollará en Argentina y que tendrá a Rosario como sede del fútbol masculino.

Los encuentros se disputarán en el Estadio "Marcelo Bielsa" de Newell's Old Boys, recinto ubicado en el Parque Independencia y escogido para albergar el torneo masculino.

Chile quedó ubicado en el Grupo A junto a Panamá, Perú y Colombia, mientras que la otra zona estará integrada por Argentina, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

El estreno de La Roja está programado para el miércoles 16 de septiembre ante Panamá. Dos días más tarde, el viernes 18, volverá a jugar, frente a Perú.

La fase de grupos para el equipo de Sebastián Miranda concluirá el domingo 20 de septiembre contra Colombia.

Los dos primeros de cada grupo avanzarán a las semifinales, instancia en la que el ganador de una zona enfrentará al segundo de la otra. Los vencedores disputarán la medalla de oro, mientras que los perdedores jugarán por el bronce.

También aparecen futbolistas de Universidad Católica, O'Higgins, Audax Italiano, Coquimbo Unido, Unión La Calera, Deportes Copiapó y Deportes Temuco, además de Antonio Riquelme, perteneciente a Real Salt Lake de Estados Unidos.

La selección chilena Sub 20 femenina también presentó su nómina para los Juegos Sudamericanos, con 18 jugadoras: Las arqueras Fernanda Álvarez (Unión Española) y Oriana Cristancho (Universidad de Chile); las defensoras Antonella Puelles (Deportes Antofagasta), Isidora Flores Vitta (Universidad Católica), Gabriela García (Universidad de Chile) y Florencia Gálvez (Santiago Wanderers); y las volantes Amparo Abarca (Universidad Católica), Maite Avello (Universidad de Chile), Anaís Álvarez (Colo Colo), Valentina Peña (Universidad Católica) y Antonella Martínez (Everton).

La convocatoria femenina se completa con las delanteras Natsumy Millones (Coquimbo Unido), Maite Martínez (Colo Colo), Pamela Cabezas López (Universidad Católica), Geraldine Mardones (Colo Colo), Vaitiare Pardo (Universidad Católica), Catalina Muñoz (Colo Colo) y Vaythyare Ríos (Palestino). Universidad Católica aporta cinco futbolistas y Colo Colo cuatro, siendo los clubes con mayor presencia en la nómina.

La nómina de Chile masculino para los Odesur:

Arqueros:

Gabriel Maureira (Colo Colo)

Vicente Villegas (Coquimbo Unido)

Defensas:

Martín Jiménez (Audax Italiano)

Bruno Torres (Colo Colo)

Francisco Daza (Universidad Católica)

José Movillo (O'Higgins)

Juan Poblete (O'Higgins)

Matías Orellana (Colo Colo)

Volantes:

Joaquín Soto (Unión La Calera)

Vicente Zenteno (Audax Italiano)

Mario Sandoval (Audax Italiano)

Vicente Ramírez (Colo Colo)

Joaquín Muñoz (O'Higgins)

Antonio Riquelme (Real Salt Lake-MLS)

Delanteros:

Maximiliano Rojas (Deportes Copiapó)

Yastin Cuevas (Colo Colo)

Cristián Rocha (Deportes Temuco)

Martín Mundaca (Coquimbo Unido)

Director técnico: Sebastián Miranda.