Hurto de energía eléctrica: más de 2.500 denuncias y 171 imputados en dos años

Entre 2025 y 2026 se han presentado 2.543 denuncias por hurto de energía eléctrica a nivel nacional, según datos de la distribuidora CGE, que junto a la empresa ALTO ha impulsado acciones legales que a la fecha suman 171 personas imputadas y sentencias condenatorias en distintos tribunales del país.

Del total de denuncias, 2.264 se registraron en 2025 y 279 en lo que va de 2026. Las regiones con más casos son el Maule, O'Higgins y la Metropolitana, seguidas por el Biobío, La Araucanía y Coquimbo.

A nivel comunal, el listado lo encabezan Curicó, Talca, Rancagua, San Bernardo y Coquimbo, seguidas por Chañaral, Puente Alto, Antofagasta, La Serena y Chillán.

ALTO, en representación de CGE, ha presentado 1.106 querellas a nivel nacional: 645 en 2025 y 461 en 2026. La empresa participa en la identificación, documentación y judicialización de los casos, con protocolos de investigación y acompañamiento legal.

De las 171 personas identificadas e imputadas por este delito, hay 92 causas vigentes, mientras que otras 68 terminaron con condenas o salidas alternativas.

Entre los fallos, el Juzgado de Garantía de Chillán dictó una condena de 61 días y multa de 3 UTM; el de Pitrufquén, una de 41 días de prisión y multa de un tercio de UTM; y el de Iquique, una de 61 días y multa de 1 UTM. En los tres casos, la pena se cumplirá mediante remisión condicional por un año.

Ernesto Peñafiel, director de Servicios Jurídicos de CGE, afirmó: "Contar hoy con condenas en distintas regiones del país confirma que la vía judicial es el camino correcto. El hurto de energía pone en riesgo la continuidad y la seguridad del suministro de miles de clientes que cumplen con sus pagos, y por eso seguiremos trabajando junto a ALTO para proteger nuestras redes y perseguir cada caso".

En tanto, María de los Ángeles Kassis, country manager de ALTO, advirtió que "la seguridad de las personas está en juego: una conexión irregular puede derivar en incendios o electrocuciones, y su costo termina afectando a todos los usuarios. Por eso es clave que la comunidad siga denunciando [...]".

Kassis agregó que el desafío es mantener y ampliar estos resultados: "Cada causa requiere antecedentes sólidos y un seguimiento riguroso hasta el fallo. Vamos a seguir fortaleciendo los protocolos de investigación junto a CGE para que más casos lleguen a sentencia".

Este es un contenido presentado por CGE.