Krauss cuestionó el llamado de Kast a los camioneros a "pensar en Chile"

La secretaria nacional de la Democracia Cristiana, Alejandra Krauss, cuestionó este miércoles en El Primer Café de Cooperativa el llamado del Presidente José Antonio Kast a los camioneros a "pensar en Chile" en medio del paro por el alza de los combustibles.

Al explicar por qué le irritan esas palabras, Krauss sostuvo que quienes tienen dificultades para llegar a fin de mes o temen perder el empleo también se levantan cada día pensando en cómo mejorar las cosas en el país.

La exministra relató que, en su trabajo como asesora en negociaciones colectivas, ha visto a trabajadores que, incluso después de firmar un contrato colectivo, temen perder su puesto una vez que termine el fuero. "Hay mucho miedo", afirmó.

Krauss pidió incluir a los nuevos dirigentes

Krauss atribuyó a "un mal diagnóstico" del Gobierno las dificultades para encauzar el paro. A su juicio, el Ejecutivo se concentró en conversar con los dirigentes históricos Juan Araya y Sergio Pérez sin advertir que dentro del gremio habían surgido nuevos liderazgos y demandas.

La víspera, la dirigenta de Fenatrac Patricia Angulo había explicado en Cooperativa que las organizaciones encabezadas por Araya y Pérez no representaban a los camioneros movilizados. "Somos pymes, no grandes transportistas, y estamos muriendo", sostuvo.

Ante la posibilidad de que el Ejecutivo invoque la Ley de Seguridad del Estado, Krauss pidió al ministro del Interior, Claudio Alvarado, que use su experiencia política para establecer una relación de confianza con los gremios. Reconoció que algunas demandas requieren más tiempo que otras, pero insistió en que el primer paso es "sentarlos a la mesa a todos".

El debate por el tope de 20 pesos

El diputado Jorge Guzmán (Evópoli) valoró el proyecto del Gobierno para limitar a 20 pesos las futuras alzas de los combustibles, aunque sostuvo que se pudo anticipar la movilización. A su juicio, "es una respuesta que llega tarde, porque ya el paro, la movilización, estaba anunciada".

La secretaria general del Frente Amplio, Constanza Martínez, calificó el tope de "completamente insuficiente" y advirtió que la protesta responde al efecto acumulado de las alzas en el presupuesto familiar. "La gente no está pudiendo llegar a fin de mes y tampoco está confiando en el Estado", afirmó.

El secretario general del Partido Republicano, Vicente Bruna, defendió las gestiones del Ejecutivo y distinguió entre los gremios que alcanzaron acuerdos y los transportistas que se sumaron al paro.

"Con los grandes gremios sí se llegó a acuerdo y ellos no han paralizado", sostuvo. Añadió que el Gobierno debe escuchar las demandas de quienes no se sienten representados por esas federaciones.