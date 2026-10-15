Programa Ilumina de CGE inaugura dos modernos laboratorios eléctricos en liceos de Mejillones y Alto Hospicio

CGE, compañía de distribución eléctrica, inauguró dos nuevos laboratorios eléctricos de última generación en liceos de las comunas de Mejillones y Alto Hospicio, esto en el marco de su Programa Ilumina, ampliando la red de liceos a la zona norte del país.

Esta vez fue el turno del Complejo Educativo Juan José Latorre Benavente de Mejillones, Región de Antofagasta, y el Liceo Simón Bolívar de Alto Hospicio, Región de Tarapacá. En ambos se implementó un laboratorio de Electricidad y Automatización, que cuenta con equipamiento que fortalece el aprendizaje práctico de los estudiantes de la especialidad de Electricidad y los acerca a tecnologías y herramientas para su crecimiento profesional.

El espacio permitirá desarrollar competencias en automatización, control eléctrico, montaje de circuitos, medición y diagnóstico de instalaciones eléctricas; además de complementar la formación teórica con la práctica.

"Esta es la primera vez que los 'liceos Ilumina' llegan al norte grande del país, en particular a las regiones de Antofagasta y Tarapacá, donde CGE tiene una profunda historia, y para nosotros es una gran alegría poder implementar estos laboratorios de última generación en dos comunas tan relevantes", señaló Carolina León, directora de servicios centralizados de CGE.

Por su parte, Gabriel Barraza, director regional norte de CGE, destacó la relevancia de esta iniciativa para la educación técnico-profesional: "Para CGE es una satisfacción concretar la entrega de estos laboratorios, lo que refleja nuestro compromiso con el desarrollo de las comunidades donde estamos presentes y con el fortalecimiento de la educación técnico-profesional".

La habilitación de laboratorios en Mejillones y Alto Hospicio forma parte de las acciones previstas para consolidar el programa durante 2026. Esta iniciativa busca fortalecer el aprendizaje de los estudiantes mediante el acceso a equipamiento y experiencias prácticas que contribuyan a su formación técnica y a su futuro desempeño laboral.

El Programa Ilumina es una iniciativa de Compromiso Social de CGE que busca impulsar la educación en todos los niveles formativos, reconociendo su importancia para el desarrollo de las personas, sus familias y la sociedad en general.

Actualmente el Programa Ilumina dispone de nueve laboratorios en liceos de las comunas de Buín, San Bernardo, Talagante, Concepción, Coelemu, Alto Hospicio y Mejillones. Además desarrolla talleres de alfabetización digital para adultos mayores, cursos de formación de oficios, como Electricistas Linieros, Instaladoras eléctricas clase D para mujeres jefas de hogar, inglés intermedio, entre otros.

El Programa Ilumina nació en 2017 con el objetivo de apoyar la educación técnico-profesional, especialmente en el área eléctrica, mediante la habilitación de laboratorios y espacios de aprendizaje en establecimientos educacionales.

Desde 2024 comenzó una etapa de expansión a regiones y, a partir de 2025, amplió su alcance para incorporar iniciativas de formación en distintos ámbitos y etapas de la vida. A la fecha ya ha beneficiado a más de 3.000 personas.

Este es un contenido presentado por CGE.