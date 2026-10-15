Kast y Frei encabezaron lanzamiento de Choose Chile, plataforma que busca atraer inversiones
¿Nuevo equipo favorito? La inesperada aparición de Stephanie Vaquer en un partido de fútbol
"La Incomparable": CorreosChile lanzó el sello postal en homenaje a Cecilia
Las Condes: Continúan los trabajos de remoción de barro en zona afectada por aluvión
Kast y Frei encabezaron lanzamiento de Choose Chile, plataforma que busca atraer inversiones
BTS volvió a Chile: las mejores imágenes de su paso por el Estadio Nacional
¿Nuevo equipo favorito? La inesperada aparición de Stephanie Vaquer en un partido de fútbol
El Presidente José Antonio Kast encabezó este jueves el lanzamiento de Choose Chile, una plataforma que busca fortalecer la imagen de nuestro país en el exterior y promover oportunidades de inversión, desarrollo tecnológico y crecimiento económico.
"Si ordenamos la casa, Chile va a volver a ser pionero en temas de inversión, crecimiento, empleo, calidad de vida, y eso es lo que estamos forjando hoy", aseveró el Mandatario en la presentación de esta iniciativa estatal, que busca contribuir a la diversificación de la matriz exportadora nacional, impulsar sectores estratégicos, y promover bienes y servicios con mayor valor agregado.
También participó en el acto el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, actual embajador de Chile en misión especial, comisionado por el Gobierno de Kast para representar al país en diversas actividades internacionales de alto nivel político, económico o de cooperación.
Esta misma jornada, en dependencias de la fundación Horizonte Ciudadano, tuvo lugar una reunión entre los exmandatarios Michelle Bachelet y Gabriel Boric, junto a los timoneles de los partidos políticos de la oposición.