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Kast y Frei encabezaron lanzamiento de Choose Chile, plataforma que busca atraer inversiones

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El Presidente José Antonio Kast encabezó este jueves el lanzamiento de Choose Chile, una plataforma que busca fortalecer la imagen de nuestro país en el exterior y promover oportunidades de inversión, desarrollo tecnológico y crecimiento económico.

"Si ordenamos la casa, Chile va a volver a ser pionero en temas de inversión, crecimiento, empleo, calidad de vida, y eso es lo que estamos forjando hoy", aseveró el Mandatario en la presentación de esta iniciativa estatal, que busca contribuir a la diversificación de la matriz exportadora nacional, impulsar sectores estratégicos, y promover bienes y servicios con mayor valor agregado.

También participó en el acto el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, actual embajador de Chile en misión especial, comisionado por el Gobierno de Kast para representar al país en diversas actividades internacionales de alto nivel político, económico o de cooperación.

Esta misma jornada, en dependencias de la fundación Horizonte Ciudadano, tuvo lugar una reunión entre los exmandatarios Michelle Bachelet y Gabriel Boric, junto a los timoneles de los partidos políticos de la oposición.

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