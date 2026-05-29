HONOR Earbuds 4: los audífonos con traductor IA y cancelación de ruido que llegan con 30% de descuento este Cyber

¿Alguna vez soñaste con unos audífonos que te permitieran entender un idioma extranjero en tiempo real o eliminar el ruido ambiente con un solo toque? En HONOR saben que la tecnología debe solucionar problemas reales. Por eso, este Cyber Day es la oportunidad perfecta para conseguir los HONOR Earbuds 4 a un precio imbatible.

Con alrededor de un 30% de descuento, estos audífonos dejan de ser un accesorio más para convertirse en una herramienta ideal para productividad, entretenimiento y descanso.

Cancelación de ruido inteligente: tu burbuja personal

El gran superpoder de los HONOR Earbuds 4 es su cancelación activa de ruido (ANC) de hasta 50 dB. Ya sea el motor de un avión, el bullicio de una cafetería o el tráfico de la calle, estos audífonos ajustan automáticamente el nivel de cancelación para entregarte una experiencia mucho más inmersiva.

Con un solo gesto puedes pasar del caos ambiental a una tranquilidad total para concentrarte en tu música, películas o llamadas.

Un intérprete personal con IA en tus oídos

Una de las funciones que más destaca en los HONOR Earbuds 4 es su sistema de traducción con IA, compatible con 14 idiomas.

La idea es simple: estar en una clase, seminario internacional o viaje y recibir traducciones directamente en los auriculares. Una tecnología pensada para derribar barreras idiomáticas de forma rápida y fluida.

Sonido Hi-Fi y batería para maratones

Para quienes buscan calidad de audio, los audífonos incorporan un sistema de doble driver: uno de 11 mm para bajos y otro de 6 mm para agudos, entregando un sonido potente y equilibrado.

Además, ofrecen hasta 46 horas de autonomía total utilizando el estuche de carga.

¿Poco tiempo? Con solo 10 minutos de carga rápida puedes obtener hasta 3 horas de reproducción. Todo esto en un diseño ultraliviano de apenas 5,3 gramos, pensado para usarse cómodamente durante todo el día.

Una oportunidad única de Cyber

Con alrededor de un 30% de descuento, los HONOR Earbuds 4 se presentan como una de las ofertas más atractivas del Cyber para quienes buscan funciones premium sin pagar de más.

Son audífonos diseñados para potenciar la productividad, los viajes y los momentos de relajo, integrando herramientas inteligentes que van mucho más allá de escuchar música.

Disponibilidad

Los nuevos HONOR Earbuds 4 estarán disponibles en color negro con alrededor de un 30% de descuento entre el 1 y el 3 de junio en www.honorstore.cl y en las principales tiendas de retail del país.

Este es un contenido presentado por HONOR.