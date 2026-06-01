En el marco de su primera Cuenta Pública ante el Congreso, el Presidente José Antonio Kast enfatizó que su Gobierno definió "un itinerario de tres ejes claves" para avanzar de manera coordinada en su agenda.

"Primero, recuperar el orden y fortalecer la seguridad; impulsar la reconstrucción del país y de nuestra institucionalidad, y la reactivación económica y la generación de miles de empleos", afirmó el Mandatario.

"Nuestro camino está guiado por principios que no son consignas, sino convicciones", enfatizó

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