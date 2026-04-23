McDonald's celebra el Día Internacional del Libro reafirmando su compromiso con la lectura infantil en América Latina

Cada 23 de abril el mundo celebra el Día Internacional del Libro, una fecha que recuerda que las historias tienen el poder de conectar personas, preservar culturas y transformar vidas. En esta conmemoración, Arcos Dorados, la empresa que opera los restaurantes McDonald's en Chile y otros 20 países de América Latina y el Caribe, reafirma su compromiso con la democratización de la literatura infantil través del programa Cajita Feliz Libros.

Desde hace más de 14 años, la Cajita Feliz ha acercado los libros infantiles a millones de hogares, permitiendo que las familias puedan elegir un libro en el menú infantil de McDonald's. A la fecha, la iniciativa ha entregado más de 25 millones de libros infantiles en América Latina, consolidándose como una plataforma que impulsa el acceso a la lectura desde la infancia.

En línea con esta celebración, la compañía continúa promoviendo la lectura como una experiencia compartida a través de la nueva colección inspirada en el universo de El Chavo, uno de los referentes culturales más emblemáticos de América Latina.

"El Chavo" hace parte del patrimonio cultural de América Latina y ha acompañado a generaciones con historias que reflejan la vida cotidiana y la convivencia en comunidad. Esta colección busca llevar ese legado al mundo de la lectura, acercándolo a niñas, niños y sus familias.

Como parte de este compromiso, y entendiendo que esta colección forma parte de la memoria cultural latinoamericana, Arcos Dorados Chile entregará ejemplares en barrilotecas instaladas en diversos restaurantes McDonald's de la Región Metropolitana, acercando la experiencia de lectura a nuevos espacios y audiencias.

Las activaciones se realizarán en los siguientes restaurantes:

Jueves 23:

McDonald's Vicente Valdés (Av. Vicuña Mackenna 8153)

McDonald's Pajaritos (Av. Los Pajaritos 2872, Maipú)

Viernes 24:

McDonald's Independencia (Av. Independencia 864)

McDonald's Las Torres (Av. Macul 4967)

Sábado 25:

McDonald's Kennedy (Av. Kennedy 5055, Las Condes)

McDonald's Buin (Longitudinal Sur 190, Buin)

La colección está compuesta por cinco libros de tapa dura, cada uno con dos historias, diseñados para fomentar la imaginación, el diálogo y los momentos compartidos en familia. A través de sus personajes, las historias abordan temas como la convivencia, la empatía, la amistad y la resolución de conflictos.

"Con Cajita Feliz Libros buscamos acercar la lectura a la vida cotidiana de las familias, transformando cada encuentro en una oportunidad para imaginar, conversar y crecer juntos. Esta nueva colección, inspirada en historias que hacen parte de la cultura latina, fortalece los vínculos entre cuidadores y niños. Creemos profundamente en el poder de las historias porque nos conectan, nos enseñan y nos permiten construir recuerdos compartidos", señaló Santiago Blanco, Chief Marketing and Digital Officer de Arcos Dorados.

Bajo el concepto "Sin querer queriendo, nos divertimos leyendo", Cajita Feliz Libros continúa ampliando la experiencia en restaurantes, espacios culturales y ferias del libro en América Latina, fortaleciendo su presencia en distintos escenarios donde la lectura puede ser compartida.

"Me encanta pensar que la Cajita Feliz Libros, con su colección de El Chavo, va a llegar a muchísimas personas. En manos de McDonald's, en varios países de la región, podrá alcanzar a niños, niñas y cuidadores. Además, lo hará de una forma muy divertida, como lo proponen estos cuentos: son educativos, te van guiando y están al alcance de toda la familia, tal como siempre lo quiso mi padre." afirmó Roberto Gómez Fernández, hijo de Roberto Gómez Bolaños director de Grupo Chespirito.

¡Promovemos la lectura infantil en Chile!

En Chile, este compromiso se refleja en distintas iniciativas que buscan acercar la lectura a niños y niñas en diversos espacios. A través de Bibliotecas Mágicas, desarrolladas junto a Desafío Levantemos Chile y Fundación La Fuente, se han habilitado cinco espacios lectores en establecimientos educacionales del país. Asimismo, mediante Cajita Feliz Libros, se han entregado más de 3 millones de libros en Chile, promoviendo el acceso a la lectura desde la primera infancia y reforzando el compromiso de la compañía con el desarrollo de niños y niñas en el país.

De esta manera, Cajita Feliz Libros continúa consolidándose como una plataforma que no solo entrega libros, sino que genera espacios para que la lectura ocurra en distintos contextos.

Este es un contenido presentado por McDonald's.