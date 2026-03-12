La propuesta de Advance UNAB para cursar una segunda carrera en menos tiempo

La educación superior continúa adaptándose a las nuevas necesidades de quienes buscan compatibilizar su desarrollo profesional con otras responsabilidades. En ese contexto, Advance de la Universidad Andrés Bello abre sus postulaciones a carreras universitarias con inicio en junio 2026.

Se trata de carreras de pregrado más breves que las tradicionales, diseñadas en una metodología que se adapta a quienes trabajan, y que en 15 años de trayectoria y experiencia ya tiene más de 15.900 titulados.

Una alternativa para quienes buscan seguir creciendo profesionalmente

Muchas personas buscan seguir perfeccionándose mediante una segunda carrera, ya sea para profundizar sus conocimientos en el área en que se desempeñan o para abrir nuevas oportunidades dentro de un campo que ya conocen.

También están quienes, tras estudiar una profesión, descubren que sus intereses y aspiraciones están en otro ámbito, en un camino distinto al que eligieron inicialmente.

Sin importar la razón, la modalidad Advance está pensada para profesionales que desean cursar una segunda carrera, un proceso que puede completarse en solo dos o tres años.

Estudios online para compatibilizar trabajo y formación

Advance ofrece carreras presenciales, semipresenciales y también 100% online, lo que permite compatibilizar los estudios con la vida laboral y personal.

Las carreras online del programa Advance UNAB se han consolidado como una alternativa flexible para personas que trabajan o buscan mayor autonomía en su proceso formativo.

A través de una modalidad 100% online, los estudiantes pueden acceder a contenidos académicos, clases y recursos desde cualquier lugar, organizando su tiempo de estudio de acuerdo con su realidad personal y laboral.

Con inicio de clases en junio de 2026, estas carreras están diseñadas especialmente para adultos que desean retomar o continuar sus estudios universitarios sin dejar de lado sus compromisos profesionales.

El formato online permite combinar clases en vivo con recursos disponibles en la plataforma digital, lo que facilita una experiencia de aprendizaje dinámica y accesible. De esta manera, Advance UNAB amplía las oportunidades de acceso a la educación superior y acerca la universidad a quienes buscan avanzar en su carrera y proyectar nuevas oportunidades laborales.

Pioneros en modalidad Advance

Advance UNAB cuenta con 15 años de trayectoria, siendo pioneros en esta modalidad.

Actualmente el programa suma más de 15.900 titulados y utiliza la plataforma CANVAS, un aula virtual que permite acceder a contenidos y recursos académicos en cualquier momento y lugar.

Una amplia variedad de recursos en línea complementa el aprendizaje y ayuda a los estudiantes a avanzar en sus objetivos. Entre ellos se encuentran chats y foros, que permiten una interacción simple y ágil entre profesores y estudiantes.

Es momento de llegar más lejos

Las carreras online que ofrece Advance son variadas.

Entre las alternativas disponibles se encuentran Ingeniería en Negocios Internacionales, Ingeniería Comercial, Ingeniería en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil Industrial, Ingeniería Civil Informática, Ingeniería en Ciberseguridad, Ingeniería en Ciencia de Datos, Ingeniería en Minas y Computación e Informática, entre otras.

Si tu vocación está en el trabajo con la comunidad, puedes estudiar Trabajo Social o Licenciatura en Trabajo Social, Administración Pública, o bien Psicología y Fonoaudiología en modalidad semipresencial en Santiago, Viña del Mar y Concepción.

Si tu camino es la pedagogía, en Advance UNAB encontrarás la prosecución de estudios en Pedagogía Básica, Educación Parvularia y Educación Diferencial.

Si aún no te decides, también puedes optar por carreras como Contador Auditor o Periodismo.

Más información sobre carreras, modalidades y procesos de postulación está disponible en advance.unab.cl.

Este es un contenido presentado por Advance Unab.