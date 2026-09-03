"El otro economista de Chicago": libro repasa la obra de Ricardo Ffrench-Davis

Editorial Universitaria lanzará el libro "Entrevista con Ricardo Ffrench-Davis: El otro economista de Chicago", escrito por Andrea Costa-Allendes, y que recorre la trayectoria, obra y pensamiento del académico y profesor emérito de la Universidad de Chile.

El texto de la también economista indaga en el pensamiento del profesor, reconocido como actor relevante en la discusión sobre el desarrollo en Chile y América Latina, y por su permanente compromiso con el fortalecimiento de las políticas públicas.

Ricardo Ffrench-Davis, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2005, estará presente en un panel de conversación junto a la propia Costa-Allendes y al expresidente del Banco Central Roberto Zahler; donde conversarán con el público y los periodistas y académicos Sergio Campos, Premio Nacional de Periodismo 2011, y Paula Escobar.

La presentación del libro se realizará el viernes 4 de septiembre de 2026, a las 18:00 horas, en la Sala Ignacio Domeyko de la Casa Central de la Universidad de Chile.