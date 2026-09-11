Exilio chileno en Madrid recupera su memoria con libro a 53 años del golpe

La periodista y antropóloga chilena Carolina Espinoza Cartes presentó "Los extranjeros más discretos. Crónica del exilio chileno en Madrid", libro que a 53 años del golpe militar recupera la historia de los connacionales que debieron salir del país por la persecución política, pero que se quedaron en la capital española.

En la presentación en la Librería Juan Rulfo de Madrid la reportera relató que se trata de un relato sobre las historias de los que no volvieron, y que tuvieron hijos y nietos que, sin haber nacido en Chile, quieren confirmar los aspectos de lo sucedido el 11 de septiembre de 1973.

La también corresponsal de Cooperativa fundamentó su interés en manifestar que el exilio no termina con el fin de la dictadura y que se prolonga hacia la conquista de un futuro mejor. Y que en esa tarea continúan trabajando sin descanso los exiliados entrevistados en este libro.

El lanzamiento incluyó la presencia de Joan Garcés, cercano asesor del presidente Salvador Allende, quien recordó los momentos dramáticos que se vivieron antes del golpe.

En tanto, el sociólogo Marcos Roitman describió la situación de los exiliados que llegaron a España, la solidaridad que recibieron y los aportes que hicieron a la sociedad hispana, particularmente luego de la muerte de Francisco Franco y en el proceso de recuperación de la democracia.