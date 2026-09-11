Batacazo de la Suprema: removió a 11 jueces por viajar durante licencias médicas

La Corte Suprema resolvió este viernes remover, en un fallo dividido, a 11 jueces que realizaron viajes mientras se encontraban con licencia médica, en el marco de la revisión de los antecedentes sobre el uso irregular de estos permisos.

El pleno del máximo tribunal finalizó el miércoles la etapa de alegatos de los cuadernos de remoción que se siguen contra 58 jueces del país, acusados de falta a la probidad. Con el paso de los días, la cifra se redujo a 37 debido a requerimientos presentados ante el Tribunal Constitucional (TC) y otras gestiones procesales.

En el pleno realizado ayer jueves se acordó el caso de tres jueces y, en el de esta jornada, se sumaron otros ocho.

La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, detalló que los 11 magistrados fueron destituidos por "no mantener el buen comportamiento que exige el artículo 80 de la Carta Fundamental".

Asimismo, agregó que se rechazó "la remoción de 26 miembros de la judicatura": En siete de esos casos no se alcanzó el quórum requerido de 11 votos; 15 fueron rechazados por la mayoría del pleno y cuatro concluyeron en un empate en la votación.

El máximo tribunal también informó sobre 13 causas que permanecían suspendidas debido a requerimientos ingresados al TC, de las cuales 11 se mantienen en dicha condición luego de que se alcanzara un acuerdo en dos de los casos.

La postura del Ejecutivo frente al proceso disciplinario

Consultado sobre el impacto de estas indagatorias en el Poder Judicial y el cumplimiento de las normas de probidad administrativa, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, afirmó que "el Gobierno tiene un pleno, total y absoluto compromiso con el buen uso de los recursos públicos en esta materia y en todas las materias".

"Evidentemente que la labor de probidad también involucra a todos los poderes del Estado. Sin embargo, es de toda lógica que el Ejecutivo no debiera y no le corresponde un pronunciamiento formal respecto de la forma en que otro poder del Estado está llevando adelante los cumplimientos de la ley en materia de este y otras materias vinculadas a la probidad", puntualizó.