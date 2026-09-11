Exfiscal Fodich admitió participación en secuestro extorsivo: "Recibí tres millones y medio"

El exfiscal Vinko Fodich, imputado por los delitos de secuestro extorsivo y lavado de activos, declaró este viernes ante el Ministerio Público y reconoció su participación "sólo una vez" en un elaborado timo contra -en el que participaron detectives activos de la PDI- y haber recibido una suma de "tres millones y medio" de pesos.

Según consignó La Tercera, Fodich tuvo un papel protagónico en un elaborado engaño que se realizó los primeros días de agosto, en el que figuran como víctimas dos ciudadanos nacionalidad china.

De acuerdo con su relato, los involucrados dispusieron un falso cuartel policial al que fueron conducidas las víctimas. En ese lugar, se les indicaba que estaban siendo investigadas por la PDI y el FBI con la finalidad de pedir montos millonarios de dinero, y donde Fodich aparentaba mesura, en su papel de abogado, para pedir que se realizaran los pagos como una salida.

"La idea era simular que existía una orden de detención"

"Para comenzar, debo señalar que de todas de las personas que están detenidas, conozco a Angelo Stevens, porque es cliente de la oficina, lo hemos representado en muchas causas por delitos económicos de poca monta, temas bancarios y vehículos en prenda", declaró el expersecutor al fiscal Pablo Sabaj.

"Hace unos dos meses atrás, sabía que Ángelo estaba trabajando con un ciudadano chino de apellido Fu, lo ayudaba con problemas bancarios. Es así que Ángelo me comentó que querían engañar al chino y que tenía conocidos de la PDI, que la idea era citarlo y que en esa circunstancia me avisarían para ir donde él y ser parte de este engaño. Creo que le hicieron dos citaciones al chino y me hicieron la invitación al cuartel falso", agregó.

Fodich aseguró que se le pedía "corroborar la escena que se estaba desarrollando, pero no participé ni en el diseño ni en el desarrollo" del secuestro, ocurrido el 6 de agosto. "La idea era simular que existía una orden de detención contra el chino Fu y que lo iban a trasladar a Iquique, lo que avalé de acuerdo al plan que me indicaron", señaló.

"Cuando entramos al edificio, nos recibió un sujeto vestido formal, por lo que ya he tomado conocimiento, era el sujeto de nombre Moraga Parisi, y nos dirigimos al piso -1. En la sala ya estaba el chino Fu. También estaba el sujeto que se haría pasar por FBI, pero mucho no interactuó", recordó.

El otrora fiscal detalló que al ciudadano chino le pidieron, en primera instancia, 200 millones de pesos, luego 150, posteriormente 100, y finalmente los 30 que obtuvieron, que fueron conseguidos por la víctima y su hermana, también de nacionalidad china.

Luego de obtener el monto, los imputados dejaron libre a los hermanos de apellido FU, y Fodich recibió la suma de 3,5 millones de pesos: "Para terminar, quiero decir que fue la única vez que participé en ese hecho, no lo diseñé, no lo elaboré, limitándome a seguir una parte del timo", afirmó.

Tres nuevos detenidos en la causa

La Fiscalía Supraterritorial informó este viernes que otras tres personas fueron detenidas en el marco de la indagatoria que involucra al exfiscal.

Se investiga si los nuevos imputados están relacionados al área económica de la organización involucrada, de acuerdo con lo publicado por Emol.