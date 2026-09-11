Kast: "No puedo pedirles a los chilenos que estén condenados por su historia"

En el marco de su visita a la comuna de Corral (Región de Los Ríos), el Presidente José Antonio Kast se refirió a los 53 años del golpe de Estado y apuntó a que la historia "no se puede borrar", pero tampoco "puedo pedir que estemos condenados a no poder mirar el futuro".

Durante una actividad por la entrega del bono de 30 mil pesos por hijo, el Mandatario fue consultado por sus declaraciones en años anteriores, en los que reiteró que el 11 de septiembre de 1973 "Chile escogió la libertad", y también sobre la decisión de su Gobierno de romper la tradición de conmemorar la fecha, que ha recordada por todas las administraciones tras el retorno a la democracia.

"Hoy día soy Presidente de la República y tengo que velar y cuidar por aquellas políticas públicas que mejoran la calidad de vida de todos los chilenos. La historia no la podemos borrar, genera dolores, convicciones", respondió el jefe de Estado.

Kast afirmó que es "muy probable que aquí mismo en Corral hayan sensibilidades muy distintas de lo que ocurrió hace 53 años atrás. Corral también es Chile y nosotros estamos en Corral buscando enfrentar problemas que hoy afectan a nuestros compatriotas, mirando hacia el futuro".

"Así como no puedo borrar la historia, tampoco puedo pedirles a nuestros compatriotas que estemos condenados por nuestra historia a no poder mirar el futuro de nuestra nación", enfatizó.

El exrepublicano resaltó que el sentido de su visita a Los Ríos se debe a su preocupación "de aquellas personas que sufrieron situaciones terribles que hoy nos acompañan, que nos dicen: 'he tenido enfermedades duras, pero la pérdida de mi casa ha sido incluso más dura que lo que yo sufrí en enfermedad'".

"(La razón) es estar junto a nuestros compatriotas, y qué mejor que, en un día que marcó la historia de Chile, encontrarnos", subrayó.

El Presidente Kast también destacó que en esta fecha se cumplen seis meses desde que inició su Gobierno y entregó un balance positivo de su gestión, destacando cifras en materia de seguridad y la unidad de su sector en el mundo parlamentario.